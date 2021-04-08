Цифровая логистика

Ускоренное внедрение цифровых решений в сфере логистики и грузоперевозок стало ответной мерой бизнеса на условия, созданные ограничениями из-за пандемии COVID-19. Принятые шаги позволили отдельным предприятиям прирасти по объемам грузов в Уральском регионе до 60%. При этом значительно вырос уровень сервиса и скорость их работы. По прогнозам участников рынка, тренд на автоматизацию, упрощение, а также перевод всех возможных операций в онлайн-пространство продолжится. Важным направлением развития в регионах в 2021 году станет e-commerce.



Несмотря на сложности 2020 года — карантинные ограничения и самоизоляцию — сфера грузоперевозок в Свердловской области показала положительную динамику. По данным Свердловстата, за 2020 год автомобильный транспорт на Среднем Урале перевез 34,3 млн тонн грузов, что на 1,8% больше, чем за 2019 год. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в 2020 году составила 142,6 млн тонн, что на 1,3% больше, чем за 2019 год.

О наращивании темпов перевозок рассказывают и участники транспортного рынка. «В 2020 году грузооборот по УрФО вырос на 7%. В этом году мы ожидаем, что он будет чуть больше. Поэтому в феврале мы открыли в регионе еще два подразделения: в Новоуральске и Озерске»,— рассказал генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани. Оператор экспресс-доставки СДЭК увеличил объемы грузов на Урале на 60%. По словам директора территории СДЭК Ольги Мартюшевой, Урал — один из ключевых хабов в СДЭК: через Урал грузы отправляются и в Москву, и в Сибирь.

Согласно статистике интернет-сервиса для грузовладельцев и перевозчиков «Монополия. Онлайн», самыми популярными направлениями для перевозки грузов автотранспортом остаются города-миллионники Екатеринбург и Челябинск, быстро растут Тюмень и Копейск. Например, в феврале направление на Екатеринбург составляло 53% от общего количества рейсов по Уралу, а направление Тюмень и Копейск — 27% и 22% соответственно. Самые популярные продовольственные грузы: фрукты, картофель, макаронные, кондитерские и хлебобулочные изделия, сыр, молочная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки. Из непродовольственных грузов большую долю занимают строительные материалы.

Перевозки через виртуальную реальность

Пандемия коронавируса значительно ускорила развитие, внедрение и использование цифровых приложений в сфере грузоперевозок. «Логистика в России очень консервативна, и цифровизация происходит медленнее, чем в любой другой сфере. В период режима повышенной готовности мы зафиксировали большой приток новых грузоперевозчиков на нашей платформе. На наш взгляд, это связано со сложностью коммуницирования в прежней офлайн-модели из-за удаленной работы (грузоперевозчик, экспедитор, логист). Мы рассчитываем, что данная ситуация станет толчком для развития рынка именно в этом направлении»,— отмечает руководитель отдела по работе с привлеченным транспортом «Монополия. Онлайн» Виктор Стройков.

Доля грузоперевозок, оформленных с помощью цифровых сервисов, на Свердловской железной дороге (СвЖД) с начала 2021 года увеличилась до 97%. «В январе–феврале 2021 года на Свердловской магистрали 97% документов на перевозку грузов было оформлено с применением электронной подписи: это на 9% больше, чем за аналогичный период 2020 года»,— рассказали в пресс-службе СвЖД. Теперь для онлайн-заказа услуг, включая экспортные и транзитные перевозки, предоставление подвижного состава, погрузочно-разгрузочные и терминальные работы, можно использовать электронную торговую площадку ОАО «РЖД» «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). Сервис востребован в большей степени у клиентов, работающих на спотовом рынке, когда расчеты производятся сразу и требуется оперативная подача вагонов. При этом все необходимые документы и отчеты в системе формируются в электронном виде. В настоящее время активными пользователями ЭТП ГП являются более 60 грузоотправителей СвЖД. За два месяца 2021 года они заказали 1,1 тыс. вагонов.

ГК «Деловые Линии» во время пандемии запустила ряд цифровых сервисов: изменение данных в заказе онлайн по номеру телефона, отслеживание движения машины с адресной доставкой на карте, возможность оперативно связаться с менеджером по видеозвонку. Был автоматизирован процесс страхования, благодаря которому время ответа страховой сократилось с 10 дней до одного. Компенсации теперь при нарушении срока доставки выплачиваются автоматически — без подачи претензии. «Все это позволило клиентам решать логистические задачи, оставаясь на самоизоляции. Тренд на упрощение операций и перевод их в онлайн продолжается»,— отметил Фарид Мадани.

Участники рынка признаются, что использование новых технологических решений позволяет серьезно повышать уровень их сервиса. Например, после внедрения QR-кодирования на своем крупнейшем терминале «Домодедово» транспортная компания «Байкал-Сервис» втрое увеличила скорость обработки грузов и сократила долю пересорта до уровня менее 0,001%. «С внедрением новой технологии процесс сдачи и выдачи грузов на складах ускорился. Сегодня время обслуживания одного клиента на оформлении не превышает, как правило, четырех минут. При безналичном расчете — до двух минут. А если клиент решит воспользоваться сервисом экспресс-выдачи груза, уведомив компанию в своем личном кабинете о времени прибытия на терминал, то получит груз сразу по прибытии на склад, не теряя ни минуты»,— рассказали в пресс-службе «Байкал-Сервис».

Технология оплаты по QR-коду доступна в пунктах выдачи заказов компании СДЭК. «Раньше клиенты чаще оплачивали заказы в момент получения, однако 2020 год показал востребованность бесконтактной оплаты. Постепенно мы внедряем технологию QR-оплаты в наших офисах повсеместно»,— говорит Ольга Мартюшева.

Внедрение и расширение использования новых технологических решений, привело к тому, что выросла потребность в площадках для хранения больших массивов данных. Как рассказал Фарид Мадани, на данный момент компания ведет несколько проектов, где применяется метод Big Data. Сбор данных с транспортных средств и GPS-трекеров позволяет анализировать манеру вождения водителя и состояние машин. На основании анализа формируются рекомендации для более безопасного и экономичного движения. BI-система позволяет ускорить анализ и проверку гипотезы, а выводы использовать в маркетинге, продажах, финансах. «Внедрение этого решения сократило время подготовки отчетов в два-три раза, улучшило качество сервиса и снизило издержки на работе персонала и расходе топлива»,— подчеркнул господин Мадани.

По словам Виктора Стройкова, логистические и транспортные компании стараются максимум функций перевести в онлайн-пространство. Например, чтобы минимизировать общение по телефону и долгие переписки, они разрабатывают шаблоны и скрипты, которые отвечают регулярным запросам клиента и быстро решают его проблему или задачу. Например, в 2020 году «Байкал-Сервис» запустил и масштабировал проект, который позволил клиентам в сотне крупных городов в режиме реального времени получать информацию о статусах груза во время забора и доставки. Результатом стало пятикратное сокращение потока обращений по этой теме в контактный центр. Если ранее в компании СДЭК общалисьс клиентами очно, то теперь в ряде случаев организуются онлайн-встречи.

Операторы связи в деле

Внедрение цифровых решений в сфере грузоперевозок идет на пользу не только операторам и клиентам, но и муниципалитетам. Например, «Ростелеком» на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа создает комплекс систем автоматического весового и габаритного контроля. «Интеллектуальная система, состоящая из встроенных в дорожное покрытие датчиков и установленных видеокамер с инфракрасным прожектором, измеряет вес и габариты транспортного средства во время движения. Система также будет определять осевые нагрузки, количество колес на оси и тип транспортного средства. Кроме того, автоматически будут распознаваться государственные регистрационные номера, скорость, направление движения и расположение большегруза на дороге. Умный комплекс проверит наличие специального разрешения на провоз груза, а также будет вести статистику проездов с нарушениями на конкретной автодороге»,— рассказал директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Модернизация дорожной инфраструктуры проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Система позволит не только сохранить качество дорожного покрытия, продлить срок его службы, но и выявлять и предотвращать нарушения правил дорожного движения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами»,— отметил директор управления автомобильных дорог ХМАО Сергей Аксенов.

Интернет-магазины развивают логистику

Одной из основных тенденций 2020 года, которая отразилась на рынке грузоперевозок, стало наращивание оборотов покупок через интернет-магазины и развитие доставки до двери. «Активно идет развитие дистанционных и онлайн-сервисов для клиентов благодаря развитию e-commerce, активизировались маркетплейсы в регионах — они расширяют сеть распределительных центров и привлекают региональных продавцов»,— отмечает Фарид Мадани. «Люди не возвращаются в офлайн, они по-прежнему продолжают совершать покупки в интернет-магазинах. Рост сегмента e-commerce уверенно продолжается»,— подтверждает Ольга Мартюшева.

По данным Avant Shop, в апреле 2020 года открылось в 1,5 раза больше новых интернет-магазинов, чем за тот же период годом ранее. С начала режима самоизоляции в апреле 2020 года оборот крупнейших ритейлеров увеличился почти на 24% по сравнению с мартом и на 36% по сравнению с апрелем прошлого года. Заказов стало на 25% больше.

«Стремительное увеличение заказов в интернет-магазинах способствовало росту спроса на доставку. Особенно на “последней миле” — от терминала до адреса клиента. Закономерно увеличился и объем заказов на поставки в крупные маркетплейсы. Чтобы обеспечить быструю и беспроблемную доставку в распределительные центры онлайн-ритейлеров, нам надо было оперативно предложить логистическое решение, позволяющее клиентам сдавать груз по правилам маркетплейсов, не боясь отказов. В итоге процент возврата грузов у поставщиков онлайн-ритейлеров сократился в 5-6 раз»,— рассказал Фарид Мадани.

Участники рынка прогнозируют, что данная тенденция будет масштабирована в ближайшие годы. Исходя из этого курьерские службы доставки адаптируют свои сервисы под потребности интернет-магазинов.

Евгения Яблонская