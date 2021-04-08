Вопрос цены

Андрей Елизаров, директор филиала МТС в Свердловской области

Экономический эффект от внедрения цифровых сервисов зависит от степени оснащенности автопарка системами контроля и управления. В среднем экономия может достигать 30–40% от эксплуатационных расходов. Если подключить «умное» страхование, то экономия будет еще значительней — за счет сокращения стоимости страховки, в то время, когда машины не эксплуатируются.

Транспортная отрасль одна из наиболее цифровизованных и занимает порядка 20% рынка интернет вещей (IoT). Подключение к интернету вещей автомобилей — один из ключевых трендов транспортной индустрии. Телематика (спутниковый мониторинг транспорта) интересна и производителям, и конечным пользователям. У автоконцернов пользуются востребованностью такие решения, как IoT Connected Car. Это когда автопроизводитель устанавливает SIM-чипы на заводе по производству мультимедийных устройств. Затем встраивает их в автомобили на конвейере. Уже в самих SIM-чипах используется решение IoT Connected Car, которое позволяет обеспечить защищенный канал связи на всем жизненном цикле автомобиля: производство, тестирование, эксплуатация. Данная система позволяет легко настраивать модели использования трафика под индивидуальный цикл поставки автомобилей и комплектующих и профиль потребления конечных пользователей. В 2020 году спрос на такие сервисы вырос в 2,5 раза. По нашим прогнозам, к 2023 году планируется внедрить более 15 млн устройств IoT для транспорта.

Востребованной у транспортных компаний остается платформа «Мобильные сотрудники», которая включает в себя несколько решений, в том числе контроль и мониторинг транспорта. Данная функция позволяет отслеживать передвижения грузового транспорта, фиксировать отклонение от маршрута, просматривать расположение товара и контролировать расход топлива. Дает возможность настроить получение SMS-уведомлений о нарушениях и десятки различных отчетов об эксплуатации автопарка и работе водителей. Данные о перемещениях транспорта (координаты, скорость) могут передаваться заказчикам во внешние системы по протоколам EGTS и Wialon. GPS/ГЛОНАСС/LBS трекер устанавливается в груз, настраивается периодичность, с которой он отправляет координаты местоположения по сети оператора на сервер. Использование данного сервиса позволяет сокращать расходы на топливо почти на четверть, снижать затраты времени на управление логистикой до 40%, количество просроченных доставок до 31%, а затраты на ТО и ремонт автопарка на 19%.