«Есть эффективность — есть внедрение»

Алексей Худов, заместитель генерального директора ООО «Байкал-Сервис ТК»

— Какие тенденции в сфере логистики и грузоперевозок Урала вы можете отметить?

— В 2020 году одним из драйверов для транспортной отрасли стала электронная коммерция, выросла потребность в обслуживании «последней мили». А вот поставки товаров в торговые центры заметно снизились, ощутимо просел сегмент «выше среднего», сказались ограничительные мероприятия и конкуренция со стороны маркетплейсов, число запросов на доставку в которые выросло в разы.

За короткий отрезок времени произошло межрегиональное перераспределение товарных потоков. Из уральского региона стали активнее возить грузы в Сибирь (Новосибирск, Красноярск, Барнаул) и в обратном направлении, причем не только импорт из Китая. Это отечественная продукция металлообработки, сельского хозяйства. Больше стало отправок в южном направлении, например в Ростов-на Дону. Все заметнее стала роль города Иваново с точки зрения отгрузки текстильной продукции.

— Как пандемия сказалась на спросе на складскую недвижимость?

— Особенностью этого периода стал дальнейший рост спроса на складскую недвижимость. Он формируется в основном за счет e-commerce (электронная коммерция) и транспортных компаний. Бизнес стремится быть ближе к своим клиентам, но найти в большинстве регионов современный, технологически оснащенный склад достаточно сложно. Наибольший спрос на складскую недвижимость отмечается в городах-миллионниках: в Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Омске, Уфе, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону. В то же время мы видим, что постепенно девелоперы осваивают и эту нишу, все больше, например, проектов реализуется под конкретных заказчиков, то, что называется build-to-suit.

— Как развиваются цифровые технологии в сфере логистики и грузоперевозок?

— Цифровые технологии стали неотъемлемой частью транспортной логистики еще до начала пандемии и изоляции. Они позволяют отслеживать в режиме реального времени перемещения груза, оперативно подтверждать его статус, при необходимости вносить изменения. Цифровизация коснулась всех этапов процесса грузоперевозок: от обработки заявки до подтверждения выдачи груза в конечной точке маршрута, когда грузоотправитель тут же получает извещение о том, что груз доставлен. Сегодня клиент может при желании управлять своей перевозкой при помощи чат-бота.

В сборных перевозках один из ключевых этапов транспортировки груза — его складская обработка (учет и сортировка). Управляют этим процессом системы автоматизации работы склада, или Warehouse Management Systems (WMS). WMS учитывают все складские операции. Каждый груз маркируется специальным QR-кодом, в который можно занести любой объем информации о его характеристиках, о получателе и отправителе. В «Байкал-Сервисе» этот проект стартовал в 2017 году, процесс перехода на автоматизированную обработку грузов занял около года. Срок недолгий, учитывая, что речь шла о более чем сотне терминалов (сейчас в полтора раза больше) со своим индивидуальным временем разгрузки и отправки машин, своей топологией складов.

— Какие сложности могут возникать у компании в период разработки и внедрения новых сервисов?

— Для внедрения ИТ-решений необходимо как разрабатывать сами электронные сервисы, так и приобретать оборудование, способное обрабатывать большие объемы данных. Требуется развитие соответствующих компетенций сотрудников, которым необходимо больше заниматься аналитикой, чтобы формировать предложения на основе поступающих от клиентов запросов, создавать новые сервисы, которые позволяют сделать отправки проще, быстрее и дешевле. Те транспортные компании, которые не вкладываются в цифровизацию, вынуждены будут рано или поздно уйти с рынка.

— На каком этапе сейчас происходит процесс роботизации в сфере логистики?

— Роботизацию в складской логистике можно рассматривать как тренд. И здесь внедрение автоматизации — результат просчитанной экономической эффективности. Есть эффективность — есть внедрение. Сейчас все крупные логистические компании, в том числе и мы, проводят эксперименты и изучают вопрос автоматизации складской логистики. Пока мы не нашли на 100% удачного решения для серьезного внедрения, но надежды не теряем.

Что касается экспериментов с дронами и беспилотниками, то они у всех на слуху. Не так давно компания Amazon получила в США разрешение на доставку товаров дронами. К сожалению, в России этого пока не будет. У нас нет необходимой нормативной базы, Москва полностью запрещена для полетов дронов. А если и будет разрешено, то на каких-то свободных больших пространствах. Большой дрон для перевозки — это практически вертолет, который по законодательству требует пилота, пусть и наземного.

— Как будет развиваться сфера логистики в ближайшие годы?

— Тренд на роботизацию сохранится, но использоваться роботы будут только там, где это возможно (а это стандартные грузы) и экономически оправдано. В плане долгосрочных трендов основной логистической валютой продолжат оставаться качество и скорость перевозки грузов. А это значит, что продолжится процесс интеграций с операционными системами клиентов. Кроме того, в связи со взрывным ростом e-commerce будут весьма актуальны услуги 3PL — комплекс логистических услуг, который включает в себя доставку, хранение, управление запасами, комплектацию заказов и доставку конечным потребителям. Также стоит ожидать увеличения скорости и качества работы на «последней миле».

Беседовала Евгения Яблонская