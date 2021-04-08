Наталия Коробейникова, директор Boxberry в макрорегионе Урал

— Какие тенденции на уральском рынке логистики вы можете отметить?

— Локальные тренды сейчас не отличаются от общих тенденций. Основным драйвером роста объемов являются сроки и своевременность доставки до получателя. Логистика ускоряется по всем направлениям: если раньше сокращались сроки доставки из Москвы в регионы, то сейчас все везут быстрее и в обратном направлении, и между областными центрами.

Это обусловлено тем, что рынок e-commerce прирастает регионами: там появляется больше покупателей и там же открываются новые интернет-магазины. Торговля становится менее централизованной, она уже не завязана на одну столицу. Соответственно продавцам и покупателям на местах нужен более развитый сервис.

— Как сказалось развитие цифровых технологий на безопасности в сфере логистики и грузоперевозок?

— Пандемия заставила логистов усиливать информационную безопасность. Когда люди оказались в изоляции, спрос на онлайн-покупки начал стремительно расти, это привлекло внимание мошенников. Они очень быстро разработали новые мошеннические схемы, которые встроились в систему онлайн-покупок. В частности, массовое создание фишинговых сайтов служб доставок, на которых людям предлагали внести оплату.

Это очень сильно сказалось на репутации логистических служб, в том числе и Boxberry. При этом было очевидно, что стандартными методами бороться с сотнями постоянно появляющихся «клонов» невозможно. Поэтому было принято решение использовать специализированные инструменты, которые анализируют всю сеть и выявляют фишинговые сайты, по контенту схожие с настоящими. После выявления процедура блокирования «клонов» сводится к нескольким кликам мышью. Этот инструмент позволил нанести мошенникам значительный ущерб и свести до нуля их доходы по этой схеме.

Кроме того, пандемия научила нас работать удаленно не менее эффективно, чем в офисе. Благодаря внедрению инструментов (Jira, Confluence, Slack, Telegram, Google.meet и т.п.) мы смогли удержать продуктивность и слаженность команды на прежнем уровне без привязки к географической локации сотрудников.

— Как изменились структура и поведение клиентов?

— Прошедший год научил всех (и покупателей, и продавцов) тому, что безопасность и забота о здоровье — это один из важнейших аспектов жизни. Также большое влияние оказали режим изоляции и экономические факторы.

По итогам года мы наблюдаем изменение потребительской корзины при покупках в интернет-магазинах. Пока розничные точки в офлайне были закрыты, а передвижения ограничены, люди привыкли покупать в сети товары повседневного спроса, одежду, обувь. Этот опыт помог многим избавиться от страхов перед дистанционной покупкой и даже предоплатой. Ограничения снимаются, а у людей остается привычка покупать в интернете то, что раньше покупали в магазине у дома.

С другой стороны, для продавцов тоже стала очевидной необходимость подключать онлайн-канал для продаж. Еще год назад многим предпринимателям на Урале он казался не слишком перспективным в текущем моменте. Сейчас они усиленно разрабатывают и подключают онлайн сервисы и различные площадки. Прошлогоднее закрытие торговых центров и магазинов этому сильно поспособствовало.

В пиковые месяцы пандемии клиентами были особенно востребованы такие услуги, как бесконтактная курьерская доставка, доставка с помощью такси. Вырос спрос на отправку посылок от физических лиц: раньше он увеличивался в предпраздничные месяцы, сейчас люди стали чаще отправлять посылки, чтобы передать нужные вещи и поддержать близких, к которым нет возможности приехать лично.

— Какие самые популярные направления в УрФО, что везут?

— Традиционно для интернет-магазинов нашего региона самыми востребованными направлениями являются Москва и Санкт-Петербург. Следующие по популярности — внутрирегиональные маршруты и крупные «соседи»: Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Самара, Новосибирск.

Самые крупные уральские онлайн-ритейлеры продают одежду (белье), игрушки, автомобильные принадлежности и товары для ремонта. В топ популярных товарных категорий местных продавцов также входят товары для рукоделия, косметика, товары для дома, бытовая техника, обувь, чай и кофе, парфюм.

— Как будет развиваться рынок логистики и грузоперевозок в 2021 году?

— В 2021 году много внимания будет уделяться сокращению сроков доставки внутри региона. Службы будут ускоряться, дробить время курьерской доставки на более удобные для потребителя интервалы. Без развития качественной перевозки нарастить объемы у логистов не получится.

Автоматизация «последней мили» пока остается рекламным инструментом, который используют для привлечения общественного внимания к брендам. Использование роботов и дронов — очень дорогое решение. Оно потребует больших финансовых вливаний и дополнительной работы IT-специалистов, но не увеличит емкость доставки и не снизит себестоимость.

Беседовала Евгения Яблонская