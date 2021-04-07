Мишустин подписал подписал второй пакет мер поддержки IT-компаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин 5 апреля подписал второй пакет мер поддержки IT-компаний, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, в финальный документ вошли «почти все» меры, которые ранее были предложены отраслью.

Как ранее говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в перечень предложений вошло 64 меры. Среди них предложения по уравниванию условий международной конкуренции, регулированию спроса на российские ИТ-решения, а также стимулированию внедрения российских программ.

О предложениях по поддержке дата-центров — в публикации “Ъ” «Господдержку грузят на серверы».