Минцифры предложило 64 новые меры поддержки ИТ-отрасли

Минцифры подготовило второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли. В него входят 64 предложения, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В нынешний перечень предложений по мерам поддержки ИТ-отрасли вошло 64 меры»,— сказал вице-премьер на встрече с представителями ИТ-отрасли (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в перечень вошли предложения по уравниванию условий международной конкуренции, регулированию спроса на российские ИТ-решения, а также стимулированию внедрения российских программ.

Господин Чернышенко считает, что поддержка отрасли важна для государства, потому что она дает возможности для импортозамещения, формирования основ национальной кибербезопасности и способствует цифровой трансформации.

В 2021 году ставка налога на прибыль для российских ИТ-компаний была снижена с 20% до 3%. Закон подписал президент Владимир Путин в июле 2020 года. Закон также предусматривает снижение тарифов страховых взносов.

По информации “Ъ”, правительство подготовит ряд законопроектов по поддержке российского рынка центров обработки данных. В частности, госучреждения хотят обязать хранить данные в коммерческих ЦОД и использовать отечественные облачные сервисы.

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