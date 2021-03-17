Господдержку грузят на серверы

Правительство подготовит ряд законопроектов по поддержке российского рынка центров обработки данных (ЦОД). В частности, госучреждения хотят обязать хранить данные в коммерческих ЦОД и использовать отечественные облачные сервисы. «Дорожная карта» развития IT-отрасли также предусматривает разнообразные льготы для операторов коммерческих дата-центров.

Правительство может запретить ведомствам строить инфраструктуру ЦОД на бюджетные средства без «надлежащего обоснования», а региональным властям — вообще строить дата-центры на бюджетные средства. Такие меры содержатся в «дорожной карте» поддержки IT-отрасли (есть у “Ъ”), которая находится на согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Ведомства обяжут преимущественно использовать отечественные облачные сервисы и коммерческие ЦОД. Операторы таких ЦОД смогут получать землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости. Им также упростят присоединение к энергетическим сетям. Необходимые для этого нормативные акты планируется разработать к сентябрю.

Использование органами власти коммерческих дата-центров поможет сэкономить бюджетные средства, поскольку ведомствам не придется вкладываться в непрофильные активы, объяснил замглавы Минцифры Андрей Черненко. Реализация указанных мер послужит стимулом развития отечественных технологий и сократит непрофильные бюджетные расходы, заявили в аппарате Дмитрия Чернышенко. Там отметили, что отказа от инфраструктуры уже существующих государственных ЦОД не планируется.

По итогам 2020 года общее число серверных стоек в коммерческих дата-центрах России достигло, по данным агентства iKS-Consulting, примерно 50 тыс., а выручка дата-центров оценивается в 43,8 млрд руб. Лидерство на рынке, по оценкам Cnews Analytics, сохранил «Ростелеком» (имеет 11,5 тыс. серверных стоек), опередив IXcellerate (3,3 тыс. стоек), на третьем месте — DataPro (2,4 тыс. стоек).

Спрос на серверные мощности, по оценке аналитиков, продолжит расти в ближайшие годы из-за возросших потребностей в хранении данных со стороны как частных компаний, так и государственных структур. На этом фоне участники рынка начали активно запускать новые проекты. В феврале британский оператор IXcellerate, развивающий ЦОД в России, заявил, что планирует запустить сеть дата-центров общей емкостью 20 тыс. стойко-мест за $500 млн (см. “Ъ” от 16 февраля). Рынком дата-центров заинтересовались также крупные девелоперы. В марте столичный оператор ЦОД 3data заявил о планах запустить небольшие дата-центры в коммерческих помещениях новых жилых комплексов (см. “Ъ” от 1 марта). В числе потенциальных партнеров компания называла ГК «Самолет», «Пионер», ГК МИЦ, «Эталон», «Ориентир», ГК ФСК, Coldy и PNK Group.

Крупные сети дата-центров смогут предоставить ведомствам гарантированный и единый уровень обслуживания, считает вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома» Павел Каплунов.

«Стандартизации в части оказания услуг сложнее достичь, когда у каждого органа власти отдельный дата-центр, работающий по разным правилам и регламентам»,— отметил господин Каплунов.

Предлагаемые нововведения могут помочь ускоренному запуску новых дата-центров и снижению расходов на их эксплуатацию, считает директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов. «Например, средства, сэкономленные на покупке земли, можно будет перенаправить на запуск более энергоемких ЦОД с более высокой плотностью стоек»,— рассуждает он.

Почти все инициативы, перечисленные в «дорожной карте», отрасль предлагала еще шесть лет назад, но тогда власти эти идеи не поддержали, говорит президент Ассоциации участников рынка ЦОД Игорь Дорофеев. По его мнению, инициативы логичны. «Раньше каждое ведомство строило собственный ЦОД, иногда с непрозрачным обоснованием стоимости работ»,— отмечает он. Переход ведомств на хранение данных в коммерческих дата-центрах поможет снизить необоснованные расходы бюджета, уверен эксперт.

Продажа участков без торгов и по кадастровой стоимости немного удешевит и ускорит строительство новых ЦОД, полагает господин Дорофеев. Хотя он признает, что идея требует дальнейшей детальной проработки с точки зрения ее применения. Компании ничего не помешает, например, оформить участок под ЦОД, построить там микроскопический дата-центр, а вокруг него уже возвести новый жилой комплекс, предупреждает эксперт.

Никита Королев