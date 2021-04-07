Донбасс притупил чувства

Ситуация вокруг Донбасса накаляется с каждым днем. От обвинений в адрес друг друга в эскалации конфликта на юго-востоке Украины Москва и Киев перешли к конкретным действиям. Украинская сторона отказалась от минских переговоров трехсторонней группы, сославшись на ангажированность позиции Белоруссии. Российская — внезапно начала проверку боевой готовности армии. Как пишет “Ъ”, развитие событий начинает напоминать ситуацию, которая в 2008 году сложилась перед войной в другом конфликтном регионе — в Южной Осетии. Виктория Феофанова поговорила с жителями Донбасса и узнала, что они думают о происходящем.

По данным ОБСЕ, с конца марта обстрелы на границе Украины с непризнанными ДНР и ЛНР участились. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 12 дней на границе погибли восемь украинских солдат. А журналисты в Донбассе обсуждают историю погибшего мальчика, якобы из-за применения дрона украинскими силовиками.

Небольшие столкновения в регионе происходят часто, но в этот раз ситуация действительно серьезная, отмечает житель Донецка Сергей: «Максимум, что мы слышали — это удары из гранатометов по позициям. Применялось стрелковое оружие. Сейчас украинская армия все чаще и чаще использует минометы калибром 120-мм.

Если раньше мы с удивлением получали новости о том, что ранен или убит военнослужащий, то сейчас все чаще говорится о ранениях мирных жителей».

Власти Украины и СМИ сообщают, что к линии соприкосновения в Донбассе переместились около 4 тыс. российских военных. В Кремле неизменно отвечают, что могут перемещать войска внутри страны как хотят и не угрожают другим государствам. Но накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил плановые контрольные проверки боевой готовности армии.

Такие маневры только усугубляют и без того напряженную ситуацию, отмечает житель Донецкой области Николай: «Одни бряцают оружием, вторые где-то бряцают оружием, сидишь, как на вулкане, ну не дай бог, это сдвинется в нехорошую сторону. Сколько техники движется в сторону Украины? Конечно, это крайне неприятно. Победителей же не будет из-за того, что у России есть ядерное оружие».

Семь лет назад конфликт на востоке Украины спровоцировал значительную миграцию. Международные организации называют ориентировочную цифру — 2,5 млн человек покинули так называемые Донецкую и Луганскую народные республики. Но сейчас на фоне роста напряженности люди не скупают продукты в магазинах и не пакуют чемоданы, отмечает блогер из Луганска Юлий Федоровский: «Я лично уезжать никуда не собираюсь. Мы живем в таких условиях уже много лет, и поневоле чувства притупляются. Тем, кто ближе к линии соприкосновения, конечно, гораздо сложнее. На остальной территории достаточно тихо, народ просто не вспоминает о том, что мы живем на войне седьмой год».

Собеседники “Ъ FM” сомневаются, что конфликт действительно перерастет в полномасштабную войну. По крайней мере, Москва вряд ли сделает первый шаг, а Киев извлечет пользу из ситуации, которая сейчас сложилась, считает Игорь из Донецка: «Такое положение, когда нет ни мира, ни войны, выгодно.

Из-за вялых перестрелок они будут говорить, что мы жертвы российской агрессии, просить, а может даже, и требовать у своих западных партнеров всякой помощи.

Почему бы такое существование и не продлить? Будут идти переговоры в режиме видеоконференций, но они ни к чему не приведут».

Впрочем, пока переговорный процесс не складывается вовсе. Киев отказывается от встреч в Минске, саммита всей «нормандской четверки» пока тоже не получается. Но, по крайней мере, сами минские договоренности 2015 года на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин вновь признали безальтернативными. СМИ сообщают, что беседовать с французским и немецким лидерами вскоре будет и Владимир Зеленский. А собеседники “Ъ FM” в Донбассе признаются, что не удивятся, если нынешнее положение дел затянется еще на несколько лет.