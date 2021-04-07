В России суточная заболеваемость коронавирусом снижается четвертый день подряд

За последние сутки в России зарегистрировано 8294 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 0,41% меньше, чем выявили накануне (8328). Ежедневно выявляемое количество заболевших снижается четвертый день. Общее число заразившихся достигло 4 606 162.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1585 (с начала пандемии 1 039 775),

Санкт-Петербург — 705 (399 591),

Московская область — 570 (236 310),

Нижегородская область — 247 (109 291),

Ростовская область — 241 (82 522).

Умерли за последние сутки 374 человека. Это на 3,86% меньше, чем было зарегистрировано днем ранее (389). Общее число летальных случаев в стране с начала пандемии составляет 101 480. Выздоровели 9445 человек, за все время — 4 229 480.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 51 (с начала пандемии 17 027),

Санкт-Петербург — 36 (12 488),

Ростовская область — 25 (3719),

Ленинградская область — 14 (1011).

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что «вирус не отступил», и призвал разработать дополнительные меры защиты россиян. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России обнаружено 103 случая заражения британским вариантом COVID-19 и десять — южноафриканским, все эти случаи завозные. При этом ВОЗ зафиксировала рост смертности от вируса на 11% в мире за неделю.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».