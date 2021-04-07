Эпидситуация становится все волнительнее

Российские власти вновь обеспокоены эпидемиологической ситуацией в стране в связи с распространением коронавируса. Во вторник премьер Михаил Мишустин констатировал, что «вирус не отступил», и призвал своего заместителя Татьяну Голикову вместе с Роспотребнадзором, учеными и врачами к пятнице разработать дополнительные меры защиты россиян. Возможную третью волну специалисты связывают главным образом с низкими темпами вакцинации и частично с высокой заразностью новых мутаций. По официальной статистке, в России выявлено уже 103 случая британского штамма и 10 — южноафриканского, но эксперты допускают, что их может быть значительно больше. В Минздраве “Ъ” подтвердили, что ситуация с коронавирусом «остается напряженной», но в ведомстве уверены в эффективности отечественных вакцин.

Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой к 9 апреля «вместе с Роспотребнадзором, учеными и врачами» подготовить дополнительные меры защиты россиян от COVID-19. «Несмотря на то что ситуация с распространением коронавируса стабильна и без скачков, дальнейшего снижения заболеваемости не происходит,— сказал господин Мишустин во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.— Вирус не отступил, поэтому очень важно и дальше соблюдать меры предосторожности». Он добавил, что «ряд экспертов» предупреждают о возможности ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с третьей волной в других странах, поэтому важно не допустить такого сценария в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила, что заболеваемость коронавирусом в Псковской, Мурманской, Тамбовской и Воронежской областях, а также в Карелии и Калмыкии превышает среднероссийские показатели.

А в 18 регионах, где ранее были сняты ограничения для пожилых людей, по словам госпожи Поповой, растет заболеваемость среди представителей этой возрастной группы.

Она заявила, что региональные власти должны принимать решение о снятии ограничений «взвешенно, во взаимодействии с главными санитарными врачами, чтобы не подвергать риску здоровье граждан». Ослабление ограничительных мер для людей старшего возраста, по словам Анны Поповой, и вовсе возможно только после формирования коллективного иммунитета, то есть после завершения вакцинации этой группы населения. Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России выявлено 103 случая британского штамма коронавируса и 10 — южноафриканского.

«Все они были привезены из-за рубежа. Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения. Мы работаем по всем очагам максимально широко, для того чтобы предотвратить распространение»,— заверила госпожа Попова.

Отметим, что мутации, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, ученые признали более заразными. Есть данные, что южноафриканский вариант также может быть устойчив к вакцинам.

Главврач медцентра «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков называет опасения властей «справедливыми». В беседе с “Ъ” он уточнил, что «по всем раскладам эпидситуации» вирусу нужно около двух месяцев, чтобы начать активно размножаться. Таким образом, по мнению инфекциониста, число выявляемых случаев британского штамма в РФ может вырасти уже в середине апреля. Кроме того, продолжает он, следует ожидать, что повторно будут заражаться люди, которые переболели год назад и утратили иммунитет.

Завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов считает, что случаев новых штаммов в России может быть значительно больше, чем свидетельствуют официальные данные.

По его словам, для надежного выявления этих мутаций нужно иметь развитую систему полногеномного секвенирования вариантов вируса. В России эта возможность «очень ограничена». При этом господин Северинов отмечает, что возможная третья волна не связана с появлением новых форм вируса, хотя они действительно более заразны. Она вызвана тем, что в подавляющем большинстве стран большая часть населения еще не была инфицирована и не имеет иммунитета ни к стандартным, ни к новым штаммам.

Так, в середине марта Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе. А власти США в то же время заявили, что в стране может начаться уже четвертая волна эпидемии — там фиксируют примерно 60–70 тыс. случаев новых заражений ежедневно. «Неопределенность в вопросе третьей волны в России вызвана тем, что никто не знает, сколько реально людей было инфицировано, переболело и имеет иммунитет. Если, например, 15% в течение прошлого года, то это один вариант. И совсем другое дело, если 60%. Количество вакцинированных людей пренебрежимо мало, поэтому их можно в этом уравнении не рассматривать»,— сказал “Ъ” господин Северинов.

Руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, один из авторов математической модели распространения COVID-19 в РФ Виктор Захаров также связал возможность третьей волны «с не очень активной» прививочной кампанией.

Еще в феврале ученые составили «крайне оптимистичный» прогноз, согласно которому уменьшение показателей заболеваемости ожидалось в целом в России во второй декаде апреля, в Москве — на первой неделе мая, в Санкт-Петербурге — после 10 мая. Однако расчет предполагал, что вакцинация к этому времени охватит более 60% восприимчивого к вирусу населения и люди продолжат соблюдать масочный режим. Отметим, к 31 марта, по разным данным, первый компонент вакцины получили 6,3 млн россиян, или 4,35% населения страны.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский тем не менее оценивает эпидемиологическую ситуацию в стране как «умеренно оптимистичную» — при условии, что россияне продолжат прислушиваться к властям. Он напомнил, что с каждым днем количество людей с естественным или искусственным иммунитетом к вирусу, в том числе к его новым формам, увеличивается, а заболеваемость уже несколько недель находится на плато. «Если мы будем ответственно соблюдать ограничительные мероприятия, то вероятность, что у нас будет резкий подъем заболеваемости, я бы оценивал как не очень высокую»,— заявил “Ъ” господин Вознесенский.

В Минздраве “Ъ” сообщили, что ситуация с коронавирусом «остается напряженной», несмотря на снижение заболеваемости в целом.

«Мы ведем мониторинг циркуляции штаммов коронавируса,— рассказали в пресс-службе.— Свойства полученных в результате секвенирования штаммов вируса постоянно изучаются. Результаты наших исследований показывают высокую эффективность вакцин для защиты от британского штамма. Эффективность в отношении южноафриканского штамма в настоящее время изучается специалистами». В ведомстве добавили, что в настоящее время для пациентов с коронавирусом развернуто 115 тыс. коек, объем свободного коечного фонда оценивается как достаточный.

Наталья Костарнова