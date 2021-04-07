ВОЗ: за неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 11%

За последнюю неделю во всем мире выявлено более 4 млн новых случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это на 5% больше, чем за предыдущую неделю. Число летальных исходов за последние семь дней увеличилось на 11% и составило 71 тыс. В целом количество новых случаев COVID-19 растет шестую неделю подряд.

«Наибольший рост заболеваемости наблюдался в Юго-Восточной Азии (особенно в Индии) и в регионах Западной части Тихого океана. Все регионы, кроме Африканского континента, сообщили об увеличении числа смертей, при этом наибольший рост — на 46% — произошел в Юго-Восточной Азии»,— говорится в сообщении ВОЗ.

Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Индии (более 513 тыс. новых случаев; рост на 38%), Бразилии (505 тыс.; снижение на 5%), США (444 тыс; +5%), Турция (265 тыс.; +43%) и во Франции (244 тыс.; -4%).

Россию ВОЗ указала в числе европейских стран, где за неделю было зарегистрировано наибольшее число летальных исходов. По подсчетам организации, в РФ за семь дней зафиксировано более 2,6 тыс. смертей (-3% по сравнению с предыдущей неделей), то есть 1,8 летальных исходов на 100 тыс. населения.

Всего, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 131,4 млн случаев заражения и 2,8 млн смертей. За последние сутки выявлено более 434 тыс. новых заразившихся и 6,6 тыс. летальных исходов.

По оценкам университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 132,2 млн заразившихся и 2,8 млн смертей. За последние 24 часа количество заразившихся увеличилось на 490 тыс., а летальных исходов — на 7,4 тыс.

О распространении вируса в России — в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».