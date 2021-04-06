В России третий день подряд выявили менее 9 тысяч заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 8328 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 3,68% меньше, чем выявили накануне (8646). Общее число заразившихся достигло 4 597 868.

Регионы-лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1747 (1 038 190 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 702 (398 886),

Московская область — 533 (235 740),

Нижегородская область — 241 (109 044),

Ростовская область — 238 (82 281).

Умерли за последние сутки 389 человек. Это на 13,41% больше, чем было зарегистрировано днем ранее (343). Общее число летальных случаев в стране составило 101 106. Выздоровели 8902 человек, с начала пандемии — 4 220 035.

Регионы-лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 54 (16 976 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 31 (12 452),

Ростовская область — 18 (3 694),

Ленинградская область — 14 (997),

Краснодарский край — 12 (2 392).

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрирован 81 образец британской мутации коронавируса COVID-19 и шесть — южноафриканской. Первый случай заражения южноафриканским штаммом был выявлены в стране в марте 2021 года, британским — в январе. Предположительно эти виды COVID-19 быстрее распространяются и более агрессивны. Власти некоторых европейских стран связывают новый всплеск пандемии с распространением именно этих мутаций.

О штаммах — в материале “Ъ” «Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР».