AstraZeneca сменила «имидж»

Вакцина от AstraZeneca на фоне скандала в Европе получила новое имя. Впрочем, вряд ли на рынке забудут о проблемах с препаратом, говорят специалисты. В фармацевтической компании заявили, что теперь вакцина будет называться Vaxzevria. Измениться может и дизайн упаковки, но формула останется прежней. О причинах ребрендинга производитель не сообщил. Между тем скандал вокруг англо-шведского препаратом набирает обороты — страны продолжают приостанавливать вакцинацию из-за риска образования тромбов у привившихся. Поможет ли ребрендинг оксфордской вакцины исправить положение? Расскажет Сергей Гусев.

Технически звучного рекламного названия у англо-шведского препарата раньше не было, только кодовое имя — AZD1222. Но собеседники “Ъ FM” уверены: причина ребрендинга не в желании AstraZeneca запустить пиар-акции с запоминающимся слоганом.

За последние месяцы к вакцине накопились вопросы — и к прозрачности исследований, и к эффективности (по данным ВОЗ, всего 63%), и даже к безопасности. Скандал с тромбозами у некоторых привившихся европейцев затормозил применение препарата в нескольких десятках государств. Сейчас AstraZeneca пытается спасти репутацию вакцины и всей компании, рассуждает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Препарат, к сожалению, получился не совсем таким, на какой рассчитывали в AstraZeneca. Многие потребители ассоциируют вакцину не с какой-то торговой маркой, а с компанией-разработчиком.

Все прекрасно понимают, что проблемы с каким-то из продуктов могут отразиться на общем имидже компании».

Судя по опросам британского института YouGov, сейчас этой вакцине не доверяют более 60% жителей Франции, Испании и Италии. В Германии доля скептиков чуть ниже, но тоже больше половины. И заметно выше в этих странах доверие к препарату от Pfizer. В теории ставка на новое название может сыграть, убежден советник гендиректора Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин: «У людей клиповое мышление, поэтому они об этом забудут. В качестве примера могу привести “Виагру”, которая эффективна не только в устранении мужских проблем, но и в лечении легочной гипертензии. Ее переименовали в “Ревацио”, чтобы не было каких-то внутренних переживаний у женщин, которые принимают силденафил — это активное вещество препарата».

Впрочем, в условиях пандемии, когда все вакцины постоянно на слуху, репутационный ущерб компенсировать сложно, рассуждает гендиректор «Торгового дома Аллерген» Алла Денисова: «Про вакцину все известно. Если она не изменит свойства, то будет все то же самое, как бы ее ни назвали. Все знают производителя — он всегда указывается на упаковке, это обязательное условие. Когда меня вакцинировали, мне показали упаковку, флакон».

Европейское агентство лекарственных средств по итогам проверки признало вакцину безопасной и эффективной, ее связь с тромбозами не подтверждена. Тем не менее прививочные кампании государства возобновляют медленно. На этой неделе Германия и Канада объявили, что вакцинировать препаратом от AstraZeneca пока будут только пожилых людей. Чтобы снизить градус напряжености, производителю следовало бы сосредоточиться на достойном ответе со стороны научного сообщества, продолжает Ярослав Ашихмин из Международного медицинского кластера: «Должна быть качественная научная публикация экспертов, которые сделают свое заключение, документы, где четко говорят о том, каковы риски. Здесь же кто в лес, кто по дрова.: одни страны отменили поставки, EMA (European Medicines Agency) же заявила, что это достаточно безопасно.

Нужно консолидированное мнение представителей здравоохранения и людей, которые занимаются медицинской этикой, и тогда авторитет вполне возможно восстановить».

Пока от закупленных партий AstraZeneca, а теперь Vaxzevria страны не избавлялись. Только в ЮАР решили перепродать бессильную против местной мутации вируса вакцину. И европейский рынок, даже на фоне скандала с тромбами у привитых, пока вряд ли освободит место для чужих разработок, в том числе российских, резюмирует Николай Беспалов из компании RNC Pharma: «Решения вряд ли будут приниматься только с учетом медицинских свойств. Европа — очень закрытый рынок, там главенствует протекционизм. Если производителей из Китая или России туда и будут пускать, то очень и очень неохотно. Делать это одномоментно технически невозможно. Локализация того же “Спутника V” — технически достаточно сложная задача, которая потребует времени».

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Тем временем создатели Vaxzevria активно осваивают азиатский рынок. 30 марта о начале вакцинации англо-шведским препаратом сообщили в Южной Корее. Местные власти планируют привить 785 тыс. медработников и пациентов в домах престарелых.

Ульяна Миненкова