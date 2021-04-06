ВОЗ не подтверждает связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не видит связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, сообщил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар. Ранее европейский регулятор заявил о наличии связи.

«На данный момент нет связи между вакциной и тромботическими событиями или тромбоцитопенией»,— сказал представитель ВОЗ журналистам (цитата по AFP). По его словам, эксперты организации считают, что польза от вакцины значительно выше риска. Он заявил, что пока нет оснований, чтобы ВОЗ изменила свою оценку.

Ранее глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил о существовании связи между вакциной и образованием тромбов. По его словам, причины подобной реакции пока остаются неизвестными.

Несколько стран отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. 30 марта препарат от компании AstraZeneca сменил название на Vaxzevria.

О смене названия — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca сменила "имидж"».