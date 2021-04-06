СМИ: на иранском корабле в Красном море произошел взрыв

В Красном море на борту иранского грузового судна Saviz, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), взорвались мины, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что корабль был атакован, но детали были неизвестны.

По данным Tasnim, мины были прикреплены к корпусу судна. Как уточнило агентство, в течение нескольких лет корабль занимался в регионе наблюдением и поддержкой иранских военных кораблей, которые сопровождали торговые суда. Телеканал Al-Hadath сообщил, что судно Saviz занималось сбором разведданных.

Официального подтверждения ЧП пока нет. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники заявил, что за операцией стоят израильские военные. Ответственности за предполагаемую атаку пока никто не взял. Reuters со ссылкой на неназванные официальные источники сообщил, что США к атаке отношения не имеют.

Об атаке на иранское грузовое судно СМИ сообщили несколько часов назад. Она произошла, когда корабль был у берегов Эритреи. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Месяцем ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что с конца 2019 года Израиль нанес удары по меньшей мере по дюжине судов, направляющихся в Сирию и в основном перевозящих иранскую нефть, из опасения, что нефтяные доходы пойдут на финансирование экстремистской деятельности Тегерана на Ближнем Востоке. В конце марта и в конце февраля атаке в Аравийском море и Оманском заливе подверглись израильские суда.