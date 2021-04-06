СМИ: неизвестные атаковали иранское судно в Красном море

Иранское грузовое судно, принадлежащее Корпусу стражей исламской революции, подверглось нападению в Красном море у берегов Эритреи. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия». По предварительным данным, есть пострадавшие. Официального подтверждения инцидента пока нет. Ответственности за атаку никто не взял.

В марте американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои официальные источники сообщило, что с конца 2019 года Израиль нанес удары по меньшей мере по дюжине судов, направляющихся в Сирию и в основном перевозящих иранскую нефть, из опасения, что нефтяные доходы пойдут на финансирование экстремистской деятельности Тегерана на Ближнем Востоке. В конце марта и в конце февраля атаке в Аравийском море и Оманском заливе подверглись израильские суда.

Марианна Беленькая