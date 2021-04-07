США заявили о непричастности к атаке на иранское судно в Красном море

Властям США известно об инциденте в Красном море, сообщила изданию The Hill пресс-секретарь Пентагона Джессика Макналти. Она заявила, что к предполагаемой атаке на иранское грузовое судно Saviz Вашингтон не имеет никакого отношения.

«Мы можем подтвердить, что к инциденту не причастны никакие силы США <...> У нас нет дополнительной информации, которую мы можем предоставить»,— сказал представитель Минобороны США.

О ЧП в Красном море стало известно накануне вечером, 6 апреля. По информации СМИ, на борту судна Saviz, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), взорвались мины, есть пострадавшие. Арабские СМИ сообщили, что корабль занимался сбором разведданных, а за атакой на него стоит Израиль. Ни Иран, ни Израиль ЧП в регионе пока не комментировали.