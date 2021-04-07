Агент из-за зарплаты

Работа в зарубежном вузе или зарплата от иностранного работодателя могут стать поводом для получения статуса так называемого иностранного агента. Об этом стало известно в ходе рассмотрения иска, который подала к Минюсту петербургская учительница, фемактивистка Дарья Апахончич. Она потребовала раскрыть конкретные причины своего принудительного внесения в реестр «физлиц-СМИ-иноагентов» — и ведомство предоставило суду справку о ее работе во французском колледже и российском отделении Международного Красного Креста. В Минюсте подтверждают, что «иностранное финансирование», полученное потенциальным «иноагентом», совершенно не обязательно должно быть связано с последующим «распространением информации» или «политической деятельностью».

Госпожа Апахончич была включена в реестр так называемых физлиц-СМИ-иноагентов 28 декабря 2020 года. Вместе с ней туда вошли три журналиста и правозащитник Лев Пономарев. При этом Минюст не пояснил, за какие конкретные действия был присвоен данный статус. В марте Дарья Апахончич подала иск в Ленинский райсуд Санкт-Петербурга: она заявила, что обязательства, наложенные на нее Минюстом из-за нового статуса, нарушают конституционные права и положения Конвенции о защите прав человека. 5 апреля в ходе предварительного заседания по иску госпожа Апахончич получила возражения Минюста на иск и узнала наконец причины внесения в реестр.

Ведомство указало суду, что женщина получила иностранные переводы из Швеции, Германии, Франции и Финляндии. Как пояснила госпожа Апахончич, это официальные гонорары за участие в фестивалях, выставках и работу в качестве преподавателя. Так, 35 тыс. руб. ей заплатил финский Музей фотографии. Еще 112 тыс. руб. она получила от французского колледжа: госпожа Апахончич преподавала там русский язык. Около 60 тыс. руб. она получила от друзей через систему переводов PayPal, а они проводились с участием Дойче банка (Германия). Кроме того, ей вменили переводы от работодателя — российского отделения Международного Красного Креста. Минюст заявил, что источником этих средств является Норвегия, а посредником — Швеция. Сама активистка утверждает, что выполняла в Красном Кресте работу по президентскому гранту.

Говоря о «распространении информации», Минюст указал, что госпожа Апахончич перепостила в соцсетях материал «Радио Свобода» (признано так называемым СМИ-иноагентом) «Феминистские сказки. Принцессы сражаются с патриархатом». Также ведомство рассказало суду про YouTube-канал «Феминистки поясняют», где госпожа Апахончич обсуждает тему гендерного равноправия и ее статью о домашнем насилии, опубликованную на сайте Colta. Кроме того, в соцсетях женщина призывала к солидарности с фигурантами дела «Сети» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и ЛГБТ-активисткой Юлией Цветковой.

«Список моих грехов велик, но почетен: давала уроки русского как иностранного, участвовала в международных фестивалях, выражала солидарность с жертвами режима. Да, еще и принимала финансовую помощь от друзей из-за границы,— прокомментировала позицию Минюста госпожа Апахончич.— Понятно, что мне прилетело за солидарность: за пикеты солидарности, за публичные обсуждения с друзьями и подругами. Такой ситуации, как сейчас, не было: все будто с катушек слетели. Мы попали в беду, нам нужна помощь».

Ее адвокат Александр Передрук отмечает, что Минюст даже не пытается доказать суду связь между иностранными средствами и активизмом. «Исходя из позиции Минюста, если вы публикуете что-то в соцсетях, то уже неважно, получаете ли вы напрямую иностранное финансирование или опосредованно. А самостоятельно проконтролировать такой вопрос очень трудно: сотрудничая с каким-либо ООО, вы не можете знать наверняка, получает ли оно иностранные деньги,— говорит адвокат.— Минюст считает, что отдельно существующих фактов получения средств из-за рубежа и публикаций в соцсетях вполне достаточно. Прямую связь между ними они установить не пытаются».

В Минюсте заявили “Ъ”, что закон устанавливает вполне четкие критерии для включения в реестр. В случае со статусом «физлиц-СМИ-иноагентов» достаточно «распространять предназначенные для неограниченного круга лиц… сообщения и материалы», а также получить «денежные средства и (или) иное имущество» от иностранных государств, организаций и граждан либо «от российских юридических лиц, получающих денежные средства от указанных источников». А для статуса «физлица-иноагента» достаточно получать «иностранные» деньги и «распространять сообщения и материалы», созданные «СМИ-иноагентом», либо «участвовать в создании» таких «сообщений и материалов». «Законодательством не предусмотрена необходимость наличия обязательной связи между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов, а также установление фактов осуществления физическим лицом политической деятельности»,— подтвердили “Ъ” в Минюсте.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Мария Литвинова