Иноагентов признали в лицо

В понедельник Минюст России обновил реестр СМИ, выполняющих функции так называемых иностранных агентов. Впервые этот статус получили не юридические, а физические лица: 79-летний правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ-Медиа») и Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7х7»), главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и петербургская художница-акционистка Дарья Апахончич. Как пояснил “Ъ” знакомый с ситуацией юрист, чтобы стать СМИ-иноагентом, необязательно работать в СМИ. Теоретически такой статус может получить, например, любой российский ученый, который ведет научные исследования на зарубежные гранты и при этом дает экспертные комментарии СМИ-иноагенту. Юристы указывают, что таким образом в «агенты» могут быть зачислены уже десятки тысяч граждан России.
Список первых российских граждан, получивших статус «СМИ, выполняющих функции иностранного агента», был опубликован на сайте Минюста 28 декабря. Напомним, соответствующие поправки к закону о СМИ были приняты еще год назад. С тех пор оказаться в реестре СМИ-иноагентов может любой человек, который «распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц… сообщения и материалы». Для этого нужно получить «денежные средства и (или) иное имущество» от иностранных государств, организаций и граждан либо «от российских юридических лиц, получающих денежные средства от указанных источников».
Тем не менее за прошедший год реестр СМИ-иноагентов пополнялся только юридическими лицами. До вчерашнего дня в нем было 12 изданий — «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Север. Реалии» и другие. Теперь в список добавились пять человек — и не все из них имеют отношение к СМИ. Как пояснил “Ъ” близко знакомый с ситуацией юрист, чтобы получить статус СМИ-иноагента, вовсе не обязательно быть журналистом — можно просто дать экспертный комментарий одному из 12 изданий. «Например, Дарья Апахончич давала комментарии на канале "Настоящее время", а участие в создании материала в качестве эксперта тоже расценивается как соавторство,— пояснил собеседник “Ъ”.— Господин Пономарев распространял информацию с сайтов СМИ-иноагентов на своей странице в Facebook. Подтверждено, что они получали за это деньги из иностранных источников. Двух этих условий достаточно, чтобы попасть в список».
“Ъ” обратил внимание собеседника на то, что в законе не описана необходимость получить иностранные деньги именно за сотрудничество со СМИ-иноагентом. Корреспондент “Ъ” попросил собеседника представить такую ситуацию: российский ученый участвует в международном исследовании на средства зарубежного гранта, а потом дает комментарий на тему коронавируса одному из СМИ-иноагентов. «Теоретически он может попасть в этот реестр,— признал собеседник “Ъ”.— Действительно, (в законе.— “Ъ”) нет конкретно прописанного формата, что именно это СМИ обязано оплачивать работу дающего комментарий лица. Получается, что в реестр рискует попасть любое лицо, получающее иностранное финансирование и взаимодействующее в плане информационной политики со СМИ—иностранным агентом».
Собеседник “Ъ” затруднился сообщить, каким образом должен вестись такой отчет. Более того, он признал, что в законе пока нет наказания для физических лиц за непредоставление подобной отчетности. «Теоретически требования можно не выполнять,— признал он.— Действительно, наше законодательство об иностранных агентах содержит ряд противоречий и лакун, над нивелированием нестыковок в котором наши законодатели и работают».
Акционистка, феминистка и художница Дарья Апахончич рассказала “Ъ”, что слышала про закон о «физлицах-иноагентах», но «в подробности не вдавалась». «Попадание в этот реестр для меня стало неожиданностью,— сказала она.— Как я поняла, чтобы туда попасть, нужен блог и какие-то деньги из-за границы. Ну вот я получала гонорары за свои зарубежные концерты — последний раз из Финляндии, например». Госпожа Апахончич намерена обжаловать решение Минюста в суде. «Я считаю, что власть заметила нашу борьбу за права женщин и против домашнего насилия. И вот таким образом сообщила нам об этом. Конечно, хотелось бы, чтобы власть занималась нужными людям вещами»,— посетовала госпожа Апахончич.
Правозащитник Лев Пономарев считает, что «попал в список уважаемых изданий и в хорошую компанию». Он назвал «полной чушью» утверждение, что получал иностранные деньги за «распространение информации с сайтов СМИ-иноагентов на своей странице в Facebook». «Никогда ни от какого СМИ я не получал никаких денег,— заявил правозащитник.— Ни в качестве автора, ни эксперта, ни за репосты в соцсетях». К отсутствию санкций за неисполнение закона господин Пономарев отнесся без энтузиазма: «Они ведь могут потом штрафовать задним числом за уже совершенные репосты и публикации».
Главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин узнал из новостей о том, что попал в список СМИ-иноагентов. Это, по его словам, «было неожиданно». «Первое, что я сделал,— открыл закон и посмотрел, что из него следует. Теперь нужно будет отчитываться в Минюст о доходах, подавать заявления, документы,— говорит журналист.— Плюс всем моим коллегам, когда они пишут мое имя, нужно будет приписывать, что я "иноагент". Как это сейчас происходит с запрещенными организациями». Господин Камалягин предполагает, что причиной стало его сотрудничество в качестве внештатного автора с изданием «Север. Реалии»: «Я писал колонки, получал гонорары на персональную карточку, но все это было весной или летом». Он намерен обжаловать решение, но сомневается в успехе: «Политические дела независимые СМИ выигрывают крайне редко».
«Весь парадокс формулировки в законе состоит в ее резиновости. Вы можете получать деньги от бабушки, живущей в другой стране, и при этом читать и комментировать материалы "Радио Свобода". Этого формально будет достаточно, чтобы сделать вас "иноагентом"»,— сказала юрист.
Близкий к Минюсту источник “Ъ” затруднился ответить на вопрос, почему при таких формулировках закона статус СМИ-иноагента получили только пять человек: «Минюст — это просто организация, которая ведет этот реестр, а информация поступает из правоохранительных органов. Минюст ее проверил и опубликовал. Здесь нет никакого умысла, идет текущая работа»,— заявил собеседник. Он попросил подчеркнуть, что у принятого решения «нет никакого репрессивного акцента, никакого наказания и санкций не предусмотрено — речь идет о прозрачности и информационной доступности»: «Это простое информирование, а не запрет на деятельность или неподъемная отчетность».
Молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко сказала “Ъ”, что «не может не опасаться» возможного включения в перечень СМИ-иноагентов. «Закон написан так, что теоретически любой человек, который высказывается в общественном поле, может попасть в этот список,— считает она.— Для этого достаточно получить деньги или иную, как там сказано, материально-организационную помощь от человека, который связан с иностранным агентом, то есть через "одно рукопожатие"».
«Я не занимаюсь пропагандой, и все, что я говорю в публичном поле, я обосновываю фактами,— сказала госпожа Якутенко.— Но, конечно, я могу оказаться в этом перечне как человек, который высказывается на чувствительные темы — например, комментирует с научной точки зрения ситуацию вокруг Алексея Навального либо эффективность вакцины "Спутник V"». Она отметила, что право без страха высказываться в СМИ крайне важно «особенно сейчас, во время пандемии»: «Достоверная научная информация меняет решения людей, может буквально влиять на жизнь и смерть — например, на решение поехать или не поехать к пожилым родственникам отмечать Новый год». Биолог считает, что если она окажется в списке «СМИ-иноагентов», то это, «возможно, осложнит взаимодействие с госструктурами и, возможно, некоторыми СМИ». «Но это не повод не высказывать объективную точку зрения», заявила она.