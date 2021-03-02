Агент гражданской безопасности

Петербургская учительница, художница и фем-активистка Дарья Апахончич подала иск к Министерству юстиции: она требует отменить решение о включении в список СМИ, выполняющих функции так называемых иностранных агентов. Женщина указывает, что не получала иностранного финансирования; она жалуется, что обязательства, наложенные на нее из-за нового статуса, нарушают конституционные права и положения Конвенции о защите прав человека. Адвокаты считают, что в российских судах она вряд ли добьется успеха, но вот ЕСПЧ, скорее всего, встанет на ее сторону.
28 декабря 2020 года Дарья Апахончич была внесена в реестр физических лиц—СМИ-иноагентов. Вместе с ней там оказались журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ медиа»), Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7х7») и Денис Камалягин («Псковская губерния»), а также правозащитник Лев Пономарев (см. “Ъ” от 29 декабря 2020 года). Госпожа Апахончич преподает русский язык беженцам и мигрантам в рамках проекта «Русский как простой», является художницей-акционисткой и борется за права женщин. Статус так называемого СМИ-иноагента обязывает ее отчитываться Минюсту о своей деятельности и финансовых операциях. Кроме того, она обязана создать юридическое лицо, которому также нужна отдельная отчетность. Все ее записи в соцсетях, даже личного характера, должны сопровождаться уведомлением, написанным прописными буквами: «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА».
Госпожа Апахончич указывает в иске (имеется в распоряжении “Ъ”), что для признания так называемым СМИ-иноагентом лицо должно распространять материалы, созданные другим СМИ-иноагентом, а также получать иностранное финансирование — напрямую или от иноагентов. Из этого она делает вывод, что для включения в реестр необходима прямая связь между полученными деньгами и распространяемой информацией. При этом Дарья Апахончич утверждает, что вообще не получала иностранных денег для создания или распространения информации, и требует от Минюста соответствующих доказательств.
Ранее источник, близкий к Минюсту, заявлял “Ъ”, что в законе «нет конкретно прописанного формата, что именно это СМИ обязано оплачивать работу дающего комментарий лица».
Налагаемые в связи со статусом иноагента ограничения Дарья Апахончич расценивает как нарушение ее права на неприкосновенность частной жизни. Она ссылается на постановление Конституционного суда от 14 мая 2003 года №8-П, в котором подчеркнуто «право каждого на сохранение в тайне сведений о его банковских счетах и банковских вкладах». Обязательную маркировку всех публичных сообщений она считает «стигматизирующей», а само понятие «иностранный агент» — ассоциирующимся с понятием «враг народа». Госпожа Апахончич уверена, что решение Минюста «политически мотивированно» и ставит своей целью «дискредитацию гражданских активистов и прекращение их публичной активности, связанной в том числе с критикой публичной власти». Госпожа Апахончич требует признать незаконным ее включение в реестр. Также она ходатайствует о принятии мер предварительной защиты, чтобы решения о включении в реестр было приостановлено на время процесса.
«При этом в исковом заявлении, на мой взгляд, есть все необходимые доводы для признания оспариваемого решения незаконным. Внесение Дарьи Апахончич в реестр является не чем иным, как вмешательством в ее право на свободу выражения мнения, которое нельзя признать законным и необходимым в демократическом обществе»,— считает адвокат.
Старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев уверен, что если и не в российских судах, то в ЕСПЧ госпожа Апахончич дело выиграет. «Закон о СМИ—иностранных агентах по своей сути дискриминационен и поэтому противоречит требованиям Конституции РФ и Европейской конвенции,— сказал он.— Имея большую практику представления НКО—иностранных агентов, уверен, что российские суды не удовлетворят такой иск. При проблемах с верховенством права иного результата здесь не достичь».
Отметим, поскольку так называемые иноагенты обязаны создавать юридические лица, Дарья Апахончич объединилась для этого с главредом «Псковской губернии» Денисом Камалягиным и журналистом «Радио Свобода» Сергеем Маркеловым. Вместе они зарегистрировали в Пскове ООО «Как бы инагент». Об этом рассказал господин Камалягин на своей странице в Facebook. Господин Маркелов в той же соцсети уточняет, что юрлицо уже стало получать от банков предложения открыть расчетный счет.