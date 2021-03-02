Агент гражданской безопасности

Петербургская учительница, художница и фем-активистка Дарья Апахончич подала иск к Министерству юстиции: она требует отменить решение о включении в список СМИ, выполняющих функции так называемых иностранных агентов. Женщина указывает, что не получала иностранного финансирования; она жалуется, что обязательства, наложенные на нее из-за нового статуса, нарушают конституционные права и положения Конвенции о защите прав человека. Адвокаты считают, что в российских судах она вряд ли добьется успеха, но вот ЕСПЧ, скорее всего, встанет на ее сторону.

28 декабря 2020 года Дарья Апахончич была внесена в реестр физических лиц—СМИ-иноагентов. Вместе с ней там оказались журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ медиа»), Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7х7») и Денис Камалягин («Псковская губерния»), а также правозащитник Лев Пономарев (см. “Ъ” от 29 декабря 2020 года). Госпожа Апахончич преподает русский язык беженцам и мигрантам в рамках проекта «Русский как простой», является художницей-акционисткой и борется за права женщин. Статус так называемого СМИ-иноагента обязывает ее отчитываться Минюсту о своей деятельности и финансовых операциях. Кроме того, она обязана создать юридическое лицо, которому также нужна отдельная отчетность. Все ее записи в соцсетях, даже личного характера, должны сопровождаться уведомлением, написанным прописными буквами: «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА».

Госпожа Апахончич указывает в иске (имеется в распоряжении “Ъ”), что для признания так называемым СМИ-иноагентом лицо должно распространять материалы, созданные другим СМИ-иноагентом, а также получать иностранное финансирование — напрямую или от иноагентов. Из этого она делает вывод, что для включения в реестр необходима прямая связь между полученными деньгами и распространяемой информацией. При этом Дарья Апахончич утверждает, что вообще не получала иностранных денег для создания или распространения информации, и требует от Минюста соответствующих доказательств.

Ранее источник, близкий к Минюсту, заявлял “Ъ”, что в законе «нет конкретно прописанного формата, что именно это СМИ обязано оплачивать работу дающего комментарий лица».

По словам собеседника “Ъ”, ведомство нашло подтверждения, «что она получала за это деньги из иностранных источников».

Налагаемые в связи со статусом иноагента ограничения Дарья Апахончич расценивает как нарушение ее права на неприкосновенность частной жизни. Она ссылается на постановление Конституционного суда от 14 мая 2003 года №8-П, в котором подчеркнуто «право каждого на сохранение в тайне сведений о его банковских счетах и банковских вкладах». Обязательную маркировку всех публичных сообщений она считает «стигматизирующей», а само понятие «иностранный агент» — ассоциирующимся с понятием «враг народа». Госпожа Апахончич уверена, что решение Минюста «политически мотивированно» и ставит своей целью «дискредитацию гражданских активистов и прекращение их публичной активности, связанной в том числе с критикой публичной власти». Госпожа Апахончич требует признать незаконным ее включение в реестр. Также она ходатайствует о принятии мер предварительной защиты, чтобы решения о включении в реестр было приостановлено на время процесса.

Адвокат активистки Александр Передрук напомнил, что все попытки российских НКО оспорить в суде статус так называемых иностранных агентов закончились неудачей.

«При этом в исковом заявлении, на мой взгляд, есть все необходимые доводы для признания оспариваемого решения незаконным. Внесение Дарьи Апахончич в реестр является не чем иным, как вмешательством в ее право на свободу выражения мнения, которое нельзя признать законным и необходимым в демократическом обществе»,— считает адвокат.

Старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев уверен, что если и не в российских судах, то в ЕСПЧ госпожа Апахончич дело выиграет. «Закон о СМИ—иностранных агентах по своей сути дискриминационен и поэтому противоречит требованиям Конституции РФ и Европейской конвенции,— сказал он.— Имея большую практику представления НКО—иностранных агентов, уверен, что российские суды не удовлетворят такой иск. При проблемах с верховенством права иного результата здесь не достичь».

Отметим, поскольку так называемые иноагенты обязаны создавать юридические лица, Дарья Апахончич объединилась для этого с главредом «Псковской губернии» Денисом Камалягиным и журналистом «Радио Свобода» Сергеем Маркеловым. Вместе они зарегистрировали в Пскове ООО «Как бы инагент». Об этом рассказал господин Камалягин на своей странице в Facebook. Господин Маркелов в той же соцсети уточняет, что юрлицо уже стало получать от банков предложения открыть расчетный счет.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург