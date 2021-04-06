Деньгам нашлось объяснение

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался, что получил 20 млн руб. от бизнесмена Бориса Шпигеля. Правда, эти средства не были взяткой, а предназначались для избирательной кампании, сообщил адвокат подсудимого. А Mercedes-Benz, который тоже числится в деле, и вовсе никогда не принадлежал губернатору, оставаясь на балансе компании Шпигеля, добавил защитник. Именно в получении взяток больше чем на 30 млн руб. в виде денег и других ценностей сейчас обвиняют Белозерцева. По версии следствия, экс-губернатор получал их с января по сентябрь прошлого года в основном от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Его и Белозерцева задержали в середине марта. Сейчас оба находятся в СИЗО «Матросская тишина».

На заседании 6 апреля в Мосгорсуде защита настаивала на смягчении меры пресечения и переводе фигурантов под домашний арест, ссылаясь на состояние их здоровья, но суд оставил обвиняемых под стражей. Адвокаты Белозерцева также объяснили, почему ценности, которые Шпигель передал губернатору, нельзя считать взяткой, рассказал корреспондент “Ъ” Владислав Трифонов, который был на заседании:

«После появления часов, со слов губернатора, он чуть ли не с нецензурной бранью набросился на водителя, который привез этот подарок от все того же Бориса Шпигеля, и потребовал, чтобы тот вернул его обратно, но не смог, потому что сам бизнесмен в это время находился в Израиле на лечении. Также он заявил, что появление других доказательств легко объяснимо.

До каких-либо разбирательств по существу в случае Шпигеля дело не дошло. Это был такой врачебный консилиум. Все обсуждали только состояние его здоровья, насколько он может принимать участие в заседании и давать показания.

Адвокаты изначально заверяли, что он не понимает, о чем идет речь, не контролирует происходящее, и требовали закрыть заседание и перенести его. Все фигуранты присутствовали по видеосвязи. Они выступали, их можно было видеть, но только на экране мониторов. Борису Шпигелю 68 лет, как это следовало из объяснений адвокатов и его самого, он недавно перенес инсульт, у него тяжелое заболевание сердца, конечно, он выглядит не очень хорошо. Он говорил, что не может дышать, у него озноб, давление 70 на 30. Во время рассмотрения дела ему сделали укол, вызвали врача, а закончилось все фразой “Ирина, держите меня, у меня уходит голова”. Видимо, головокружение было очень сильное, но размышляет он логично, здраво».

Адвокат Ивана Белозерцева также сообщил суду, что его подзащитный страдает гипертонией, и ему необходимо принимать препараты от давления. Защита настаивала на домашнем аресте, поскольку он сам по себе «предполагает изоляцию от общества». Однако следователь пояснил, что не все свидетели и соучастники преступления на данный момент установлены. Без медицинской экспертизы суд к аргументам защиты не прислушается, считает управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев:

«Это говорит о том, что избирательная система не контролируется. С Никитой Белых была примерно аналогичная ситуация. Он принимал деньги на благотворительность. Если у обвиняемых есть заболевания, которые препятствуют содержанию под стражей, то они обязаны изменить наказание. Для этого надо пройти военно-врачебную комиссию. Видимо, у следствия есть какие-то данные, которые позволяют сделать вывод, что временная изоляция от общества будет способствовать объективному расследованию этого дела. Единственный способ выйти на свободу — это сотрудничать со следствием, давать показания, изобличать своих подельников и остатки дней провести на свободе».

Сам Белозерцев заявил, что «никогда не создавал преференций» компании Шпигеля для работы в регионе. Сейчас «Биотек» — это один из крупнейших фармацевтических холдингов в России. В прошлом году компания стала одним из главных поставщиков лекарств для борьбы с COVID-19, в том числе и в Пензенской области. Заявления защиты Белозерцева могут сильно ухудшить ситуацию для обоих фигурантов, считает зампредседатель межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев: «Это в любом случае ухудшит положение Шпигеля, и ему придется выстраивать очень серьезную защиту.

Даже такое наивное объяснение, что он якобы брал деньги для избирательной кампании, нужно проверить, в любом случае в дальнейшем следствие должно выяснить, на какие цели средства пошли на самом деле, какие были счета и прочее.

На мой взгляд, такие признания надо делать уже тогда, когда деваться некуда. Если бы я защищал Белозерцева, я бы так не стал поступать. Что касается ситуации со Шпигелем, с его здоровьем, это негуманно с точки зрения общечеловеческих ценностей».

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