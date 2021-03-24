Дело Белозерцева начинает удивлять

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Его подозревают в получении взятки более чем в 30 млн руб. Указ о досрочном освобождении главы региона Владимир Путин подписал 23 марта поздно вечером. При этом одного из основных фигурантов дела, главу фармхолдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, суд отправил в следственный изолятор. Помимо Белозерцева, по делу о даче взятки проходят еще пять фигурантов. Все они арестованы. А вот экс-сенатора Шпигеля удалось поместить в СИЗО только со второй попытки. Подробнее о новых деталях этого громкого коррупционного скандала — в материале Владислава Викторова.

Борис Шпигель, его супруга и директор компании «Фармация» Антон Колосков, по версии следствия, передавали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцову взятки через посредников. Иногда это были деньги, а иногда — дорогие швейцарские часы и даже автомобиль Mercedes-Benz, правда, минивэн. И 22 марта все фигуранты отправились под арест, кроме Бориса Шпигеля. В суде ему стало плохо: бывшего сенатора вынесли на носилках и отправили в больницу. Как утверждает защита Шпигеля, у него серьезные проблемы со здоровьем: он практически не может дышать сам и каждый день принимает по 30 разных препаратов.

Адвокаты рассчитывали на снисхождение, но 23 марта Шпигеля также отправили в СИЗО, что, по мнению зампредседателя межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрея Шугаева слишком сурово: «Я не вижу здесь справедливости, потому что человек находится в тяжелом состоянии, он сильно болен.

При таких обстоятельствах вполне возможно было применить меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Куда он может скрыться от суда и следствия? Тем более он сам добровольно приехал из Израиля».

Борис Шпигель вину не признает. А его адвокат пояснила, что 20 млн руб., которые якобы он передавал губернатору для того, чтобы получить преимущества при заключении госконтрактов, на самом деле должны были пойти на строительство психоневрологического санатория в Пензенской области. А Mercedes-Benz вообще не имеет отношения ни к бывшему сенатору, ни к его компании.

Возможно, это звучит неубедительно, но и здесь могут быть нюансы, продолжает Андрей Шугаев: «Это перекликается с делом экс-губернатора Кировской области, я все-таки бывший следователь. Дело Белых, по моему субъективному мнению, шито белыми нитками, и здесь то же самое. Можно, по версии следствия, считать это взяткой, а можно каким-то вкладом, взносом для некой работы. Все зависит от того, как к этому отнестись с точки зрения уголовно-правовой составляющей».

Иван Белозерцев 23 марта заявил, что вообще-то собирался вернуть Шпигелю часы, которые тот ему подарил. Особенно после того, как узнал, сколько они стоят. А что касается минивэна, то, как утверждает Белозерцев, он все-таки принадлежит Шпигелю и находится в лизинге у его компании.

При этом теоретически он мог доказать, что, например, часы были получены именно как подарок, отмечает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Но раз они фигурируют в деле, то, очевидно, Белозерцева давно разбалтывали: «К нему приходит человек, лежат часы. Умный и юридически подготовленный гражданин спросит: "Откуда часы?" "Слушай, я не знаю, вот в 1991 году подарили" . А на часах дата изготовления — 2001 год. "Ну, я не знаю, я не помню". Да, у тебя их изымут, но как взятку не оформят. Скорее всего, здесь ситуация была доказана в результате оперативно-технических мероприятий».

Само дело уже бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев политическим не считает. Хотя в регионе у него была безупречная репутация, говорили “Ъ FM” местные депутаты. И с учетом российских реалий заявление Белозерцева похоже на правду, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «У нас было много таких случаев, были истории и с губернатором из Сахалина, и из Коми, и из Удмуртии, и из Марий-Эл — там нигде никакой политики. Это уже деятельность федеральных силовых органов.

Само население региона не воспринимает это как политику, сочувствия нет.





У нас есть представление, что чем больше арестовывают, тем больше народ симпатизирует власти. Но на самом деле люди говорят: "Одного арестовали, остальные на свободе"».

Однако то, что Белозерцев оказался под следствием, вызывает у него самого удивление, ведь до сих пор к нему не было никаких претензий. Как отмечают опрошенные “Ъ FM” юристы, удивляться скоро придется и тем, кто следит за этим процессом. Они уверены, что в деле может появиться много любопытных подробностей.

Владислав Викторов