МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году, следует из доклада фонда. Январский прогноз на 2021 год улучшен на 0,8 п. п., а на 2022 год ухудшен на 0,1 п. п.

Инфляция в России прогнозируется на уровне 4,5% в 2021 году и 3,4% в 2022 году. Также МВФ ожидает в России безработицу на уровне 5,4% в 2021 году и на уровне 5% в 2022 году.

Рост мирового ВВП в 2021 году оценивается в 6%, а в 2022 году — в 4,4%. В 2020 году мировой ВВП сократился на 3,3%, считают в МВФ.

Рост ВВП Китая в 2021 году оценивается в 8,4%, в 2022 году — 5,6%. Прогноз по росту ВВП США на 2021 год составляет 6,4%, на 2022 год — 3,5%.

О спаде ВВП России в 2020 году и прогнозах российских властей — в публикации “Ъ” «Прошлый ВВП будущему не товарищ».