МВФ улучшил прогноз ВВП России на 2021 год

В 2021 году рост российской экономики составит 3%, в 2022 году — 3,9%, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). Ранее МВФ прогнозировал рост ВВП России в текущем году на 2,8%, в следующем — на 2,3%.

«Одобрение вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии»,— говорится в отчете. В 2020 году, по оценкам МВФ, ВВП России сократился на 3,6%. Ранее ожидалось, что показатель уменьшится на 4,1%.

Также МВФ улучшил прогноз мирового ВВП в 2021 году. Эксперты ожидают рост показателя до 5,5%. Прогноз на 2022 год оставлен без изменений — рост на 4,2%. В 2020 году мировой ВВП, по оценкам МВФ, сократился на 3,5%.

Кроме того, эксперты повысили прогноз и на средние цены на нефть в текущем году, до $50,03 за баррель (+$3,3). В 2022 году средние цены на нефть ожидаются на уровне $48,82 за баррель.

Ранее Минэкономики РФ спрогнозировало падение ВВП России в 2020 году до 3,9%. В 2021 году ожидается рост ВВП России на уровне 3,3%, в 2022 году — на уровне 3,4%, в 2023-м — 3%. В конце 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что восстановление национальной экономики идет быстрее, чем предполагалось.

Об экономических последствиях пандемии — в материале “Ъ” «Бюджет освоил коронакризис».