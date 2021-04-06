Локдаун сдает позиции

Европейские страны постепенно смягчают коронавирусные ограничения, но эпидемическая ситуация улучшается не везде. Например, в Чехии отменяют режим ЧС, а Греция открывает большинство непродовольственных магазинов. В Германии привитые граждане смогут не соблюдать некоторые ограничительные меры, но проблемы с вакцинацией там по-прежнему сохраняются. Почему страны идут на смягчение мер? И к чему это может привести? Расскажет Виктория Феофанова.

Месяц назад казалось, что весь Евросоюз охвачен третьей волной. Но сейчас власти некоторых государств дают повод усомниться в серьезности ситуации. В Чехии, например, со следующей недели отменяют режим ЧС. Это решение продавил парламент страны, хотя правительство настаивало на продлении ограничений до конца месяца.

Но это вряд ли сильно изменит жизнь граждан, предполагает шеф русскоязычного вещания «Радио Прага» Либор Кукал: «Ситуация не слишком изменится, поскольку у правительства есть еще другой инструмент — закон о пандемии, который позволяет продлить многие из тех мер, что действуют сейчас. Главное изменение заключается в том, что перестанет действовать запрет перемещений из одного административного района в другой. В Чехии довольно сильно развита дачная культура».

В Греции тоже смягчают ограничения, несмотря на рекорд по числу заболевших: неделю назад коронавирус был выявлен у 4 тыс. человек за сутки. Но жителям все же разрешили выезжать в другие муниципалитеты в пределах своих областей. Снова открываются магазины, правда, покупатели должны предварительно записаться на визит.

«Премьер-министр Греции заявил, что, скорее всего, рестораны, таверны, бары и кафе откроются после Пасхи.

Перед началом туристического сезона ограничения снижают. Предполагается, что еще пару месяцев будет сложная ситуация, а потом пандемия пойдет на спад. Власти обещают открыть границы, в том числе для российских туристов, с 14 мая».

В Германии ограничения намного серьезнее, в прошлом месяце там ввели максимально жесткий карантин. 5 апреля президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна — в середине третьей волны, и необходимы дальнейшие серьезные меры. Впрочем, окончательное решение остается за правительством. Пока же в Германии проблемы с вакцинацией, сообщает собственный корреспондент “Ъ FM” в Берлине Олег Зиньковский:

«Все последние недели в Германии ухудшается статистика, растет коэффициент заболеваемости.

Накануне Пасхи число новых случаев за сутки достигло 25 тыс. Многие говорят о чрезвычайной ситуации. В то же время пробуксовывает кампания вакцинации. До сих пор привито только 5% населения, хотя рассчитывали, что это показатель будет выше».

В Великобритании, наоборот, с каждым днем заболевших все меньше, властям удалось частично вакцинировать больше половины населения. Первую дозу получили более 30 млн человек, полностью привиты 5 млн человек. 5 апреля премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна переходит ко второй фазе послаблений, и с 12 апреля должны открыться непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы, террасы ресторанов и пабы на открытом воздухе.

Ситуацию должны были улучшить паспорта вакцинации, но вокруг этой идеи развернулась масштабная дискуссия. Многие посчитали, что такой документ будет дискриминировать тех, кто не хочет прививаться. Но, похоже, власти нашли компромисс, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Премьер-министр Борис Джонсон начинает двигаться в этом направлении. Одно из его изречений звучит так: нельзя запретить бизнесу требовать свидетельство того, что человек не опасен. Но правительство гарантирует, что дискриминации в допуске к общественному транспорту и магазинам не будет».

Ко второму этапу снятия ограничений также перешли в Португалии, там открываются рестораны, музеи и казино. В Дании возобновляют работу школы и университеты. Однако в прошлом году после подобных послаблений в Европе началась очередная волна коронавируса. Повторится ли ситуация вновь, будет понятно в ближайшие месяцы.

Даниил Бабкин