Европа ужесточает локдаун

Ситуация с коронавирусом в Европе продолжает ухудшаться, все больше стран объявляют жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости. На фоне стремительного роста числа заболевших власти Франции объявили о массовой эвакуации тяжелых пациентов из крупных больниц Парижа в другие регионы, поскольку реанимации в столице уже переполнены.

В среду о новых ограничениях сообщили в Польше: прирост заболеваемости в стране увеличивается с середины февраля и сейчас достигает 17 тыс. человек в день. В марте власти уже вводили локдаун в отдельных муниципалитетах. Однако местный министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что все возможные ограничения на региональном уровне уже введены. Теперь вся территория Польши переходит в режим жесткого карантина.

Впрочем, этот шаг уже вызвал критику со стороны бизнес-сообщества, рассказал польский журналист Игорь Исаев: «В начале марта правительство закрыло Варминьско-Мазурское воеводство на границе с Калининградской областью, потому что там был рост заболеваний коронавирусом. Кроме магазинов ничего не работало, были закрыты музеи и фитнес-клубы. После этого правительство начало закрывать другие регионы: в субботу — Поморское воеводство, это Гданьск, с понедельника закрыли еще два воеводства. Как говорят эпидемиологи, сейчас большинство заболеваний связаны с британским штаммом коронавируса, который особо заразен.

Локдаун объявлен по всей Польше. Скорее всего, ограничения затронут туристическую и гастрономическую сферы. Это вызывает протест у бизнесменов. Если год назад им была оказана быстрая, прозрачная и достаточно ощутимая помощь, то сейчас поддержки все меньше и меньше, критерии усложняются. Зимой были протесты туристической индустрии на юге Польши, где находятся горы и курорт Закопане, у них сезон был фактически потерян».

Ситуацию осложняет отказ части европейских стран возобновить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за сообщений о риске образования тромбов у привитых. Окончательного вердикта Европейского агентства лекарственных средств ожидают Германия, Франция, Испания, Португалия, Словения, Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция. В Италии также пока не используют спорную вакцину, а заболеваемость и смертность продолжают расти. И это несмотря на жесткий локдаун, который в стране объявили в начале недели, отмечает корреспондент “Ъ FM” в Риме Елена Пушкарская: «Половина страны попала в “красную зону” c жестким локдауном, когда открыты лишь продуктовые магазины, аптеки и газетные киоски. Бары и рестораны работают навынос.

Везде стоят полицейские кордоны, за выезд или выход из дома без уважительной причины — штраф порядка €400.

Из дома можно выходить только на работу, а также в случае медицинской необходимости. При этом прививочная кампания продолжается. Сам президент недавно вакцинировался в порядке общей очереди. Сохраняется жесткий карантин, на который посажена вся страна. Такие меры приняты еще для того, чтобы поддержать кампанию вакцинации, которая, к сожалению, несколько пробуксовывает. Сейчас использование вакцины AstraZeneca временно приостановлено. Если получится возобновить вакцинацию, будет очень хорошо, во всяком случае, можно надеяться на снятие ограничений».

Усиливают карантин и в Сербии. Накануне там выявили более 5 тыс. новых случаев заболевания в день. Ранее в стране отменили все массовые мероприятия, а теперь как минимум до следующей недели работать будут только аптеки и продуктовые магазины. В Норвегии власти также объявили о начале третьей волны, за последние недели там резко увеличилось число заболевших британским штаммом коронавируса. Впервые в стране суточный прирост превысил 1 тыс. человек, причем каждый второй случай приходится на Осло. Теперь на «дистанционку» переходят столичные школы и гимназии, закрываются детские сады, отмечает местная жительница Татьяна Рейерсен:

«В Осло старшеклассники и дети, которые учатся в гимназии, занимаются онлайн. В некоторых районах города более жестокие правила, там дети с пятого по седьмой класс включительно учатся из дома. Бары, рестораны, фитнес-клубы — это все закрыто достаточно давно. Сейчас ужесточения вводят еще в связи с тем, что впереди пасхальные каникулы, после них увеличится число зараженных. У нас много мигрантов, которые в начале января приезжали сюда автобусами, возвращаясь после рождественских каникул. Вакцинацию AstraZeneca приостановили, а с поставкой других вакцин у нас большая проблема. Хотелось бы, конечно, привиться, у меня даже была мысль съездить в Россию, но выяснилось, что это очень сложно. Потом, когда вернешься обратно, три дня нужно находиться на карантине в специальной гостинице за свой счет, а это недешево».

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На Украине ситуация также остается серьезной. Накануне министр здравоохранения Максим Степанов призвал власти регионов усиливать карантинные ограничения и не исключил тотального локдауна, если большинство областей попадут в «красную зону».

Ульяна Миненкова