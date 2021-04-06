ЛДПР лишилась фракции в липецком облсовете после конфликта в отделении

Фракция ЛДПР в Липецком областном совете прекратила существование после выхода из партии депутатов Андрея Кочерова и Павла Евграфова. Как рассказал “Ъ” господин Евграфов, они сложили партбилеты в знак протеста против действий руководства регионального отделения, якобы требовавшего от потенциального кандидата на сентябрьские выборы в облсовет финансировать избирательную кампанию.

По словам Павла Евграфова, елецкое отделение ЛДПР решило выдвинуть его и депутата местного горсовета предпринимателя Михаила Чижикова. После партийной конференции кандидаты встретились с координатором областного отделения партии Анатолием Емельяновым и новым куратором партячейки депутатом Госдумы Никитой Березиным. На ней, как говорит господин Евграфов, его елецкому коллеге в ультимативной форме было предложено финансировать избирательную кампанию и ремонт офиса отделения ЛДПР в обмен на выдвижение.

«Они посмотрели, видимо, какие у него обороты. Он из своих денег оплачивал предвыборную кампанию в горсовет, активно поддерживает отделение. Но платить за выдвижение — это у меня в голове не укладывается. Разве так можно поступать со своими однопартийцами?» — сказал Павел Евграфов. В разговоре с “Ъ” он не стал раскрывать сумму, которая требовалась с его коллеги. По словам депутата, в знак протеста против действий руководителей из партии вышли 25 его сторонников, в том числе Михаил Чижиков и еще один член облсовета Андрей Кочеров.

Координатор липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов сказал “Ъ”, что партия не планировала выдвижение вышедших из партии депутатов на сентябрьские выборы и не требовала с них денег. «Они решили так громко хлопнуть дверью и привлечь к себе внимание, потому что, к сожалению, партия была недовольна их работой»,— говорит господин Емельянов. Он также отметил, что массового исхода из партии в Липецкой области нет, так как депутаты вывели вслед за собой своих родственников. Никита Березин назвал действия бывших однопартийцев клеветой и аморальным поступком.

До выхода Андрея Кочерова и Павла Евграфова ЛДПР лишилась еще двух депутатов в Липецком облсовете. В 2017 году партия исключила из своих рядов избиравшихся по партспискам Олега Хомутинникова и Максима Халимончука. По словам Анатолия Емельянова, партия приготовила списки кандидатов на грядущие выборы, среди которых есть простые и активные люди и нет представителей крупного бизнеса.

О том, как из ЛДПР вышла половина ее фракции в хабаровской гордуме, читайте в материале “Ъ” «Полку ЛДПР убыло».

Сергей Толмачев, Воронеж