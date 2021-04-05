Трое липецких депутатов вышли из ЛДПР после конфликта

Депутаты липецкого областного совета Андрей Кочеров и Павел Евграфов, а также депутат Елецкого горсовета Михаил Чижиков вышли из ЛДПР. Об этом региональное отделение партии сообщило в своем telegram-канале.

«Решение это ожидаемое, высший совет партии неоднократно высказывал неудовлетворение работой депутатского корпуса и предполагал полную ротацию списков. Перед стартом кампании политики будут искать партию, которую их приютит»,— сказали в ЛДПР.

Там заявили, что у реготделения «достаточно кадрового ресурса для безболезненного проведения реформ местных отделений», поэтому уход трех депутатов на работу бывших коллег никак не повлияет. «Ими были реализованы несколько законопроектов, подготовленных на основании обращений граждан»,— охарактеризовали ушедших в парии.

Павел Евграфов заявил липецкому изданию Gorod48.ru, что куратор реготделения, депутат Госдумы Никита Березин «заговорил о финансовой цене выборов». «Как можно брать деньги со своих однопартийцев? Я обо всех такие делах написал письмо лидеру партии Жириновскому, но мне сказали, что до Владимира Вольфовича оно не дойдет. А потом мы узнали, что меня, Андрея Кочерова, Александра Попова, экс-депутата горсовета вывели из регионального координационного совета партии, набрав туда каких-то ребятишек»,— рассказал господин Евграфов.

Господин Березин опроверг Gorod48.ru заявление бывшего однопартийца: «Ни о каких деньгах на выборы в облсовет и в Госдуму не было речи! Эти люди предали интересы партии».

«Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Липецкое реготделение догадывается, кто стоит за интригами против старейшей партии страны, но оно продолжит работу на благо жителей региона, невзирая на все провокации»,— прокомментировали в отделении ЛДПР.

Депутат облсовета и бывший член ЛДПР Олег Хомутинников в своем канале заметил, что теперь фракция в региональном заксобрании «лишилась последних партийцев» —ранее в 2017 году из нее были исключены господин Хомутинников и Максим Халимончук.

Сергей Калашников