Домашнее насилие не может быть частным делом

Пленум Верховного суда (ВС) России принял решение направить в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ. ВС предлагает изменить вид уголовного преследования за преступления, касающиеся домашнего насилия, а также клеветы. По мнению ведомства, ныне существующий статус частного обвинения позволяет закрывать такие дела в связи с примирением сторон, что не позволяет в предусмотренной Конституцией РФ и международным законодательством мере защищать права потерпевших.

Пленум ВС РФ во вторник постановил направить в Госдуму проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Речь идет об изменении вида уголовного преследования по ч. 1 ст. 115, ст. 116.1 и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, и клевета).

Верховный суд считает необходимым исключить возможность рассмотрения таких дел в порядке частного обвинения мировыми судьями.

Предлагается перевести их в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, внесение изменений в УПК обусловлено нормами Конституции, решений Конституционного суда РФ, а также международного законодательства, касающимися защиты прав граждан. В частности, в некоторых из них указывается, что «проблема домашнего насилия, способного принимать различные формы — от физического нападения до эмоционального или словесного насилия, выходит за пределы отдельного дела». Она не всегда проявляется, поскольку часто имеет место в рамках личных отношений или в узком кругу и касается различных членов семьи, при этом подавляющее большинство жертв — женщины.

В связи с этим обращается внимание на особую уязвимость жертв домашнего насилия и необходимость активного участия государства в их защите. Между тем, отмечается в пояснительной записке, частный порядок уголовного преследования, при котором поддержание обвинения в суде, доказывание вины подсудимого, равно как и возможность прекращения уголовного дела «за примирением сторон», полностью зависят от позиции и активности потерпевшего при минимальном вмешательстве государства в обеспечение защиты и восстановления прав и свобод данного лица. Мало того, при примирении сторон на потерпевшего может быть возложено и возмещение части судебных издержек.

«Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространенными проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования»,— резюмируют в ВС.

Верховный суд приводит в пояснительной записке и весьма показательную статистику. По данным ведомства, в 2020 году по ч. 1 ст. 115 УК РФ было осуждено 1616 лиц, а по ст. 116.1 УК РФ — 1629 человек. При этом в связи с примирением с потерпевшим суды прекратили уголовные дела в отношении соответственно 1519 и 1355 граждан.

Соответственно, ВС предлагает уточнить и полномочия прокуратуры в таких ситуациях. «Признав постановление руководителя следственного органа или следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа,— предлагает ведомство.— Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу».

Александр Александров