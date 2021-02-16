Побои соразмеряют с Конституцией

Конституционному суду (КС) России предстоит оценить соответствие Основному закону статьи УК РФ, которая применяется в делах о домашнем насилии после декриминализации наказания в 2017 году. Тогда подписанный президентом закон вызвал широкую дискуссию в обществе, а правозащитники прогнозировали увеличение числа жертв от побоев в семьях. Сейчас суд общей юрисдикции применил закон так, что за третий по счету эпизод насилия предусмотрена меньшая ответственность, чем за второй. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что разъяснение КС поможет исправить правовую коллизию, но обострившуюся четыре года назад проблему домашнего насилия решить не сможет.

О том, что жалоба на ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) принята к рассмотрению, сообщается на сайте Конституционного суда. В КС при поддержке Центра защиты пострадавших от домашнего насилия обратилась жительница села Подгородняя Покровка (Оренбургская область) Людмила Сакова, которая подвергалась избиениям со стороны своего брата Геннадия Сакова. Осенью 2018 года того впервые привлекли к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), назначив штраф в 5 тыс. руб. Однако спустя некоторое время он вновь избил заявительницу и ее сына. За это Григория Сакова привлекли к уже уголовной ответственности по ст. 116.1 УК РФ.

Согласно тексту жалобы, в октябре 2019 года, имея неснятую и непогашенную судимость, брат вновь нанес побои Людмиле Саковой. «У меня произошел очередной скандал с сестрой из-за того, что она не снимает обувь при входе в дом. В ходе данного скандала я схватил сестру за волосы и повалил на пол, вытащил на крыльцо, удерживал там какое-то время, не давая зайти ей в дом. После чего я схватил сестру за волосы, затащил в дом, так как хотел ее затолкать в ее комнату. Уже в доме от сестры меня оттащила мама. Таким образом, я причинил сестре физическую боль. Я хотел ей причинить именно физическую боль, так как по-другому она не понимает, как нужно себя вести», — приводит объяснения Григория Сакова в полиции со ссылкой на материалы дела портал «7x7». В феврале прошлого года по этому эпизоду мировой судья привлек его лишь к административной ответственности — 100 часам обязательных работ (по ст. 6.1.1 КоАП предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб., либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов). Судья отказал в переквалификации действий дебошира на ст. 116.1 УК РФ. По мнению заявительницы, Конституции не соответствует практика, когда третий эпизод насилия влечет меньшую ответственность, чем второй.

Напомним, в начале 2017 года побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений были переведены в административные правонарушения, если такое действие было совершено впервые. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда утверждал, что закон принимается с учетом общественного мнения, а одной из его целей была разгрузка судей. Сейчас в делах о домашнем насилии используются, как правило, ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Отметим, ч. 1 ст. 115 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года либо арест до четырех месяцев. По ст. 116.1 УК РФ нарушителю грозит штраф до 40 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев. Уже через год после внесения в законодательство изменений председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об участившихся случаях домашнего насилия.

«Указанная ситуация в очередной раз иллюстрирует неоднозначность действий законодателя по декриминализации в 2017 году побоев в отношении близких лиц, до внесения изменений в УК РФ такое деяние само по себе являлось уголовным преступлением,— прокомментировала жалобу в КС партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.— Теперь жертвы домашнего насилия являются в принципе незащищенными: по истечении года с момента привлечения агрессора к административной ответственности за побои он фактически безнаказанно с точки зрения уголовного закона может их продолжать». Она уточнила, что «в зависимости от формулировок и итогового решения Конституционного суда на законодателя может быть возложена обязанность по внесению изменений в действующее правовое регулирование».

«Проблема требует изменения закона, о чем говорят правозащитники,— заявил “Ъ” юрист Кирилл Коротеев, который занимался подготовкой жалобы госпожи Саковой.— Она состоит не столько в декриминализации, сколько в отсутствии должных полномочий у полиции, отсутствии эффективных средств защиты жертв». Он уверен, что «без общего подхода к решению проблемы никакая жалоба в КС не сможет ситуацию изменить».

В интересах защиты жертв семейных ссор разрабатывается законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ». Документ был опубликован на сайте Совета федерации в ноябре 2019 года, однако у многих правозащитников возникли вопросы к его содержанию. «Как человек, который десять лет занимается этой проблемой, я не могу придумать ситуацию, в которой этот закон можно применить. Ни одну потерпевшую, чьи дела я вела, я не смогу защитить этим законом»,— говорила “Ъ” руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия адвокат Мари Давтян, входившая в рабочую группу по разработке законопроекта. После широкой общественной дискуссии между сторонниками и противниками проект так и не был одобрен. «Закон о домашнем насилии нужен в редакции, которую готовили общественники: в нем предусмотрены охранные ордера, порядок действий госслужащих в случае работы с домашним насилием»,— заявила юрист Кризисного центра для женщин Диана Рамазанова.

Марина Царева, Санкт-Петербург