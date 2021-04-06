Количество рейсов между Геленджиком и Екатеринбургом летом 2021 года вырастет втрое

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в летнем сезоне увеличит частоту выполнения перелетов по маршруту Екатеринбург – Геленджик – Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Геленджик.

Количество рейсов по сравнению с 2020 годом возрастет почти в три раза. С 30 мая перелеты между городами будут осуществляться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

«В 2020 году на маршруте Екатеринбург – Геленджик – Екатеринбург было выполнено более 75 рейсов, в этом году, согласно открытым продажам, рейсов будет более 200», - отметил гендиректор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Как рассказали в пресс-службе, вылет из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) будет выполняться в 15:10, прибытие в Геленджик будет осуществляться в 16:30, отправка в Екатеринбург - в 17:10 по местному времени для каждого аэропорта.

Кроме того, с 20 мая авиакомпания возобновляет выполнение ежедневных рейсов в Москву. Вылет из Домодедово будет осуществляться в 13:15, приземлится в Геленджике борт в 15:25. Отправление в Москву - в 16:05.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году в Геленджик впервые откроются прямые рейсы из Ямало-Ненецкого автономного округа, Самарской и Нижегородской областей. Полеты по этим направлениям начнет осуществлять перевозчик «ИрАэро».

Количество рейсов из Геленджика в Москву в 2021 году вырастет на 28%. Максимальное число авиаперевозок планируется на летний период – до 22 рейса в день. Число рейсов в столицу в 2020 году варьировалось от 15 до 18 в сутки. Действие расписания продлится до конца октября.

Кроме того, с 1 мая 2021 года начнут курсировать еженедельные рейсы по маршруту Челябинск – Геленджик – Челябинск.

Елена Зуева