С мая 2021 года Геленджик и Челябинск свяжет прямой авиарейс

С 1 мая 2021 года еженедельные рейсы по маршруту Челябинск – Геленджик – Челябинск начнут осуществлять отечественные самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Геленджик.

Рейсы будут выполняться по субботам один раз в неделю, время в пути составит около 3,5 часов. Вылет из Челябинска будет осуществляться в 7:35 по местному времени, борт приземлится в Геленджике в 9:00 по московскому времени и отправится обратно в 9:50. Вместимость воздушных судов – 100 кресел.

«Авиакомпания Red Wings возобновляет перелеты в Геленджик после многолетнего перерыва. К традиционной Москве в этом весенне-летнем сезоне добавятся прямые рейсы в Челябинск. Направление впервые субсидируется в рамках постановления правительства России №1242», - отметил гендиректор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

По информации пресс-службы, также с 30 апреля Red Wings приступит к выполнению рейсов по маршруту Москва – Геленджик – Москва (Домодедово). Рейсы перевозчик планирует осуществлять на лайнерах Airbus 320 вместимостью до 180 пассажиров. До конца мая рейсы будут выполняться два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям, - с 31 мая до 26 сентября частота рейсов станет ежедневной.

В конце 2020 года Геленджик впервые попал в список субсидируемых авианаправлений. Региональное софинансирование составит порядка 60% от суммы перелета.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в марте стало известно, что с 1 июня впервые откроются рейсы из Брянска и Калуги в Геленджик.

Елена Зуева