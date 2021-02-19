Количество рейсов из Геленджика в Москву в 2021 году вырастет на 28%

В весенне-летний период 2021 года количество рейсов из Геленджика в столичные аэропорты вырастет на 28% в сравнении прошлым годом. Максимальное число авиаперевозок планируется на летний период – до 22 рейсов в день. Число рейсов в столицу в 2020 году варьировалось от 15 до 18 в сутки. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Геленджик.

Новое весенне-летнее расписание вступит в силу с 28 марта, его действие продлится до конца октября. Авиакомпании «Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в аэропорт Шереметьево, постепенно увеличивая число рейсов до трех в день. Авиакомпания Nordwind будет совершать полеты в Шереметьево с прежней частотой – 4 раза в неделю. S7 Airlines продолжит выполнять рейсы в Домодедово. В период с 23 мая по 19 сентября перевозчик будет делать до трех перелетов в день. В июне ежедневные рейсы из Геленджика в Домодедово возобновят авиакомпании NordStar и «Уральские авиалинии». Во Внуково можно будет улететь на Utair и «Победе».

«Несмотря на то, что мы стараемся развивать региональную полетную программу, увеличение рейсов на столичном направлении для нас является не менее приоритетным, - рассказал генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко. - Большинство авиакомпаний предлагают пассажирам удобные стыковки на своих трансферных рейсах из тех городов, откуда прямые перелеты в Геленджик пока не выполняются».

В 2020 году доля трансферных пассажиров на рейсах Москва-Геленджик-Москва составила почти 30%. Чаще всего в Геленджик с пересадками в Москве летали пассажиры из Хабаровска – около 3 тыс. человек, Южно-Сахалинска – около 2,5 тыс. человек, Омска – около 2 тыс. человек и Мурманска – около 1,5 тыс. пассажиров.

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, пассажиропоток аэропорта Геленджик в 2020 году вырос на 42%. Аэропорт Геленджика по итогам 2020 года обслужил 482,1 тыс. пассажиров. Это на 42% больше, чем годом ранее. В течение года аэропорт принял 242,3 тыс. пассажиров, прилетевших в Геленджик, – на 46% больше, чем в 2019 году. Вылетающими рейсами воспользовались 239,8 тыс. человек, что на 39% больше, чем годом ранее.

Елена Зуева