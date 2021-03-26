В Геленджик впервые откроют прямые авиарейсы из Нового Уренгоя, Нижнего Новгорода и Самары

С 31 мая до конца сентября в аэропорт Геленджика будут выполняться прямые рейсы из Ямало-Ненецкого автономного округа, Самарской и Нижегородской областей. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Геленджик.

Полеты по направлениям Новый Уренгой – Нижний Новгород – Геленджик и Самара – Нижний Новгород – Геленджик начнет осуществлять перевозчик «ИрАэро». На линии будут задействованы самолеты SSJ 100 вместимостью до 100 пассажиров.

По понедельникам время вылета будет осуществляться из Самары в 12:00, промежуточная посадка в Нижнем Новгороде будет произведена также в 12:00 по местному времени, вылет запланирован на 13:10, время прилета в Геленджик – 15:40 по времени. Борт из Геленджика будет вылетать в 20:00.

По средам вылетать из Нового Уренгоя рейс будет в 08:30, приземляться в Нижнем Новгороде – в 09:40, вылет в Геленджик будет производиться в 13:05 по местному времени. Отправка из Геленджика будет осуществляться в 04:45.

По информации пресс-службы, в текущем весенне-летнем сезоне в аэропорту Геленджик будет действовать широкая региональная маршрутная сеть. «Сегодня открыты продажи по 15 региональным направлениям, откуда пассажиры могут прилетать на курорт напрямую, минуя пересадки в Москве», - отметил гендиректор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, конце 2020 года Геленджик впервые попал в список субсидируемых авианапралений. Четыре направления полетов из регионов в Геленджик планируется выполнить в 2021 году в рамках реализации программы субсидирования воздушных перевозок. Прямые рейсы будут осуществляться из Брянска, Калуги, Нижнего Новгорода и Челябинска. с 1 мая 2021 года прямой авиарейс также свяжет Геленджик и Челябинск.

Елена Зуева