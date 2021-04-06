Украинская делегация в ТКГ не поедет в Минск на переговоры

При возвращении очного формата переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе украинская делегация не намерена ехать в Минск. Как заявил вице-премьер Украины Алексей Резников, Белоруссия находится под влиянием России и в Киеве «нет доверия к этой стране». Сейчас из-за пандемии коронавируса COVID-19 все встречи сторон проходят онлайн.

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни»,— сказал господин Резиников в эфире телеканала ICTV (цитата по «Интерфаксу—Украина»).

Украинский вице-премьер добавил, что сторонам придется искать для заседаний другую страну и другой город. Решение Киева он объяснил «вражеской риторикой» Белоруссии относительно Украины.

В Минске заседания ТКГ проводятся с 2014 году. На протяжении последнего года стороны ведут переговоры в режиме видеоконференции. В апреле 2021 года на фоне обострения ситуации в Донбассе глава украинской делегации Леонид Кравчук назвал Белоруссию «холуем» России. Он также заявил, что Киев не будет вести переговоры в рамках ТКГ из-за участия в них нового представителя ДНР.

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