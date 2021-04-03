Кравчук назвал Белоруссию «холуем» России, а Украину — ее врагом

Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина сегодня для России является врагом, а Белоруссия — «холуем».

«Как сказал Солженицын, "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи". Вот сегодня враг - Украина, а холуй - Белоруссия. И это очевидно»,— сказал господин Кравчук в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера». Он обосновал это тем, что в день телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Не надо драматизировать ситуацию, что война на пороге. Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес — а это достижение мира и преодоление коронавируса»,— добавил Леонид Кравчук.

Напомним, 30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в связи с российскими учениями у границы заявил, что Россия «пытается создать атмосферу угрозы».

О позиции России в оборонной стратегии Украины — в материале “Ъ” «Вечера на хуторе близ Брюсселя».