Киев отказывается вести переговоры по Донбассу при участии нового представителя ДНР

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев не будет вести переговоры по ситуации на востоке страны с участием нового представителя общественности самопровозглашенной ДНР Майей Пироговой. На Украине она заочно приговорена к 10 годам лишения свободы за терроризм.

«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау (модератор переговоров.— “Ъ”) не добьется исключения ее из переговорного процесса»,— сказал господин Кравчук в эфире «Украины 24» (цитата по «РИА Новости»). Он не знает, будет ли госпожа Пирогова принимать участие в следующем заседании. По его словам, ранее сообщалось о ее болезни.

Украинская сторона уже отказывалась участвовать в переговорах из-за присутствия госпожи Пироговой, передает «Укринформ». В 2018 году на территории Украины ее признали виновной в создании террористической группы или организации.

Майя Пирогова стала представителем ДНР в ТКГ в январе 2021 года, сообщала делегация непризнанной республики. Отмечалось, что она «является журналистом и блогером, ведет свой Telegram-канал, занимается благотворительной деятельностью».

Обострение ситуации на востоке Украины произошло 26 марта, когда в населенном пункте Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных. При этом Украина стала заявлять о масштабном стягивании российских войск к украинским границам. 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на востоке страны с президентом США Джо Байденом.

Подробнее о переговорах с господином Байденом — в материале “Ъ” «США и Украина нашли контакт».