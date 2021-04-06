Российские спортсмены пройдут акклиматизацию перед Олимпиадой в Токио в Приморье

Всероссийские федерации направили в Минспорта Приморья заявки о проведении заключительного адаптационно-подготовительного этапа национальных команд к Олимпийским играм и Паралимпийским играм, которые пройдут в Токио.

«К Олимпиаде у нас планируют готовиться российские сборные по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, настольному теннису, плаванию, спортивной борьбе – греко-римской и вольной, стендовой стрельбе, тяжелой атлетике, триатлону. Спортивные делегации планируют приехать в начале июля»,— цитирует пресс-служба правительства региона слова министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Сборные команды будут готовиться в спорткомплексах «Олимпиец» и «Динамо», стрелковом клубе «Стрелок», в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке и гребной базе на озере Теплое в поселке Лозовый.

Национальные сборные будут находиться во Владивостоке в разные сроки с 5 по 31 июля. Из Приморья атлеты сразу направятся на Олимпийские игры в Токио.

Также в Приморский край прибудут паралимпийские команды, которые с 1 по 29 августа проведут заключительную подготовку и акклиматизацию к летней Паралимпиаде.

«Мы ожидаем приезда национальных сборных спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по триатлону, бадминтону, стрельбе из лука, паратхэквондо и пулевой стрельбе. Также к нам приедут сборные спорта слепых по триатлону и велоспорту», – сообщил господин Кузнецов.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября. В марте 2021 года организаторы Игр объявили, что Олимпиада пройдет без болельщиков из других стран.

Об ограничениях на Играх — в материале “Ъ” «Неполная расплата».

Алексей Чернышев, Владивосток