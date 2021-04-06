В России выявили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19

В России зарегистрировано 81 образец британской мутации коронавируса COVID-19 и шесть — южноафриканской, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все эти случаи завозные.

«Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира <...> Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами»,— сказала госпожа Попова в интервью «Известиям».

По мнению главы Роспотребнадзора, для предотвращения распространения вируса «сегодня лучше привиться и оставаться в родной стране». «Если в ряде европейских стран 60- 70% всех находок — это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало, благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее»,— добавила она.

Одним из основных условий для снятия ограничений Анна Попова назвала массовую вакцинацию населения. «Конечно, всем бы хотелось, и это показывают соцопросы, вернуть массовые мероприятия. Например, "Бессмертный полк", провести парад Победы, первомайские шествия. Но чтобы дойти до этого этапа, надо четко соблюдать все правила. Еще раз повторюсь: сегодня надо прививаться. Потому что как раз к началу мая мы уже будем говорить о формировании иммунитета после прививки»,— сказала она.

Первый случай заражения южноафриканским штаммом был выявлены в России в марте 2021 года, британским — в январе. Предположительно эти виды COVID-19 быстрее распространяются и более агрессивны. Власти некоторых европейских стран связывают новый всплеск пандемии с распространением именно этих мутаций.

О штаммах — в материале “Ъ”«Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР».