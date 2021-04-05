США готовы обсудить обновление соглашения с Россией по предотвращению инцидентов

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что открыт для идеи усовершенствования Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним (INCSEA). Оно было заключено между Москвой и Вашингтоном в 1972 году.

«Что касается INCSEA, то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений»,— ответил Майкл Гилдей на вопрос ТАСС на интернет-брифинге. Он подтвердил, что в этом году состоятся очередные российско-американские консультации, на которых будет рассматриваться выполнение соглашения.

В конце 2020 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва готова работать с Вашингтоном над модернизацией механизмов по управлению опасными ситуациями, результатом которых может стать применение ядерного оружия. По его словам, Россия представила США «конкретные идеи» по модернизации соглашения 1972 года.

В конце февраля госсекретарь США Энтони Блинкен на сессии Конференции по разоружению ООН заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам стратегической стабильности. В конце января 2021 года Россия и США договорились продлить Договор об ограничении стратегических вооружений. Новое соглашение вступило в силу 3 февраля. Оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.

О продлении соглашения читайте в публикации “Ъ” «Как по нотам».