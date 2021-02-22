США готовы взаимодействовать с Россией по стратегической стабильности

Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам стратегической стабильности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на сессии Конференции по разоружению ООН.

«Мы готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности относительно контроля над вооружениями и возникающих вопросов, (связанных с.— “Ъ”) безопасностью»,— выступил господин Блинкен по аудиосвязи (цитата по ТАСС). Он отметил, что США хотят взаимодействовать со всеми странами, в том числе с Россией и Китаем, по разработке норм поведения в космосе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к диалогу и нормализации отношений с Вашингтоном. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора с Энтони Блинкеном.

Госдепартамент США сообщил, что одной из основных тем разговора было продление Договора об ограничении стратегических вооружений (ДСНВ), затронуты также другие темы в сфере вооружения и безопасности. Госсекретарь при этом заявил, что США будут защищать свои интересы в ответ на действия России, которые причиняют вред стране или ее союзникам.

В конце января 2021 года Россия и США договорились продлить ДСНВ. Новое соглашение вступило в силу 3 февраля. Оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.

О продлении соглашения читайте в публикации “Ъ” «Как по нотам».