Застройщики сбавили обороты

В марте в Петербурге, согласно данным комитета по строительству, было введено в эксплуатацию почти 80 тыс. кв. м жилой недвижимости (без ИЖС) — меньше всего с начала года по итогам месяца. При этом совокупный результат первого квартала составил 680 тыс. «квадратов» из согласованного с Минстроем годового плана в 3,2 млн. Продажи квартир остаются стабильно высокими, при этом участники рынка отмечают, что покупатели начали подходить к выбору недвижимости более взвешенно.

О том, что за первый весенний месяц в Петербурге было введено в эксплуатацию 26 домов на 1663 квартиры общей площадью 79,9 тыс. кв. м жилой недвижимости (102 тыс. кв. м — с ИЖС), сообщили “Ъ” в комитете по строительству. Это пока что самый низкий результат с начала года. С учетом мартовского объема в первом квартале петербургские застройщики возвели 680 тыс. «квадратов» жилья, что значительно больше, чем было введено за аналогичный период прошлого года (см. “Ъ” от 08.04.2020). При этом, в соответствии с планом, согласованным с Минстроем, до конца года в городе должны быть сданы в эксплуатацию 3,2 млн кв. м жилья (см. “Ъ” от 20.10.2020).

Лидером по вводу является Московский район, где были возведены корпуса в составе жилого комплекса ЦДС «Московский» на 853 квартиры и ЖК «Оазис» компании «Пулковский мезонин» на 260 квартир общей площадью 45,6 тыс. кв. м. Оба проекта расположены на Пулковском шоссе. Вторым по объему ввода стал Петроградский район, где на берегу Малой Невки завершилось строительство проекта элит-класса One Trinity Place компании GHP Group на 175 квартир площадью 15,6 тыс. кв. м. В Приморском районе получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК Amster на 198 квартир компании «Трест-36» на Богатырском проспекте площадью 12,5 тыс. «квадратов». Изначально проект планировали сдать в четвертом квартале 2021 года. «Объем ввода за первый квартал действительно превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, изначально в этом году было запланировано к вводу больше объектов. Во-вторых, в рамках программы правительства РФ по поддержке бизнеса в связи с пандемией все разрешения на строительство, действие которых истекало в 2020 году, автоматически продлились еще на год и сроки сдачи некоторых проектов были перенесены. В-третьих, итоги первого квартала неожиданно пополнили объекты, которые должны были ввестись в другое время (One Trinity Palace и Amster). Не стоит забывать, что в статистику января также попала часть объема ввода конца декабря»,— отмечает Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers (см. “Ъ” от 04.02.2021).

Что касается спроса на жилье, то в целом на рынке Петербурга и пригородов в первом квартале он составил около 0,95 млн кв. м, что лишь незначительно ниже объема продаж в первом квартале 2020 года, говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

«Первый квартал 2021 года стал достаточно предсказуемым: ситуация развивалась по понятным законам сезонности. Январь и февраль оказались спокойными месяцами — после активного спроса, который наблюдался все летние месяцы и осень 2020 года, это было ожидаемо. Динамика продаж в марте была более активной»,— отмечает Руслан Сырцов, коммерческий директор Glorax Development, добавляя, что в процентном соотношении показатели уровня спроса на квартиры в проектах компании в этот период аналогичны показателям прошлого года. По его мнению, сегодня покупатели подходят к выбору недвижимости более взвешенно, без спешки.

По словам Андрея Кириллова, директора по маркетингу и продажам компании «Мегалит — Охта Групп», за первые три месяца продажи в проекте «Приморский квартал» показали хорошую динамику: в марте спрос был на 50% выше, чем в феврале. Он также заметил, что в целом по рынку спрос на квартиры в новостройках остается высоким, по количеству сделок и динамике роста цен «первичка» уже обогнала вторичное жилье. «Это абсолютно новая тенденция, такой ажиотажный интерес к новостройкам мы наблюдаем впервые в современной истории рынка недвижимости»,— сказал эксперт.

Никита Пальянов, директор по маркетингу ГК «Абсолют Строй Сервис», поясняет, что спрос на первичном рынке продолжает поддерживать льготная ипотека: до окончания действия программы господдержки остался всего один квартал, банки продолжают снижать ставки, чтобы стимулировать покупателей к сделкам. «По итогам первого квартала в нашем проекте "Георг Ландрин" 82% сделок заключены с привлечением ипотеки. Это пиковый показатель за все годы реализации проекта. Во втором квартале тенденция, скорее всего, сохранится, но уже после 1 июля пойдет на спад»,— считает он.

По словам Яна Фельдмана, директора по маркетингу ГК «Ленстройтрест», статистика продаж компании в первом квартале 2021 года говорит о стабильном спросе на проекты, расположенные в хорошей локации с насыщенной внутренней инфраструктурой. «Речь идет как о жилых комплексах в черте Санкт-Петербурга, так и в ближайшей Ленобласти. В нашей компании объем продаж в квадратных метрах вырос на 74% по сравнению с первым кварталом 2020 года»,— уточнил господин Фельдман. При этом активность покупателей в целом незначительно снизилась. Эксперт связывает это с тем, что часть спроса этого года уже была реализована во второй половине 2020-го, когда наблюдался ажиотаж на рынке.

Мария Кузнецова