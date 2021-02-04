Метры шагнули в новый год

По итогам января в Петербурге, согласно данным комитета по строительству, было введено в эксплуатацию более 450 тыс. кв. м жилой недвижимости (без ИЖС). В статистику первого месяца года уже традиционно были включены объекты, сданные в последнюю декабрьскую неделю. Участники рынка отмечают, что, с учетом низкого сезона, спрос на первичном рынке сейчас соответствует среднестатистическому уровню последних лет. При этом фиксируется высокая активность застройщиков по пополнению рынка новым предложением.

О том, что за второй зимний месяц в Петербурге было введено в эксплуатацию 17 домов на 9160 квартир общей площадью 451,7 тыс. кв. м жилья (без ИЖС), сообщили “Ъ” в комитете по строительству. Вместе с тем, согласно информации на сайте Госстройнадзора Петербурга, а также по словам собеседников “Ъ” на рынке недвижимости, с начала текущего года количество сданных объектов все же меньше. Так, например, по данным Colliers International, с начала 2021 года в эксплуатацию ввели всего один многоквартирный дом — ЖК «Питер» в Московском районе (концерн «Питер») на 1137 квартир.

«В статистике Смольного, вероятно, были учтены объекты, введенные в эксплуатацию на последней неделе декабря, а именно: в Московском районе в статистику попал корпус проекта "Галактика Премиум" ("Эталон") на 576 квартир. Таким образом, в Московском районе введено 1713 квартир в рамках двух домов. В Приморском — корпус в составе New Time (РСТИ) на 626 квартир и пять корпусов в составе проекта "Артлайн" (Setl Group) на 2135 квартир. В Красносельском районе — "Легенда Героев" ("Легенда") на 588 квартир и "Огни залива" (БФА) — 651 квартира»,— говорят в компании. Это соответствует данным комитета по строительству, согласно которым именно эти районы стали лидерами по сдаче в январе. Вместе с тем, по данным Госстройнадзора Петербурга, в январе получили разрешения на ввод жилые комплексы в Красногвардейском и Выборгском районах. Другой собеседник “Ъ” добавил, что комстрой традиционно переносит часть введенных объектов на январь и учитывает их в январской статистике, в соответствии с ежегодным планом по вводу жилья. В этом году в соответствии с соглашением, подписанным в прошлом декабре между Смольным и Минстроем, город обязан ежегодно ввести 3,191 млн «квадратов» жилья. В прошлом году Смольному также удалось выполнить план: по итогам 2020 года было сдано более 3,3 млн кв. м.

По оценке консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в январе 2021 года спрос на первичном рынке соответствует среднестатистическому уровню последних лет. «По сравнению с декабрем отмечено некоторое снижение количества сделок, что характерно для января и происходит ежегодно, а обусловлено новогодними праздниками»,— говорит

Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», также отмечает высокую активность застройщиков по пополнению рынка новым предложением, поскольку на конец декабря сформировался его дефицит. «За январь девелоперы открыли продажи в объектах общей площадью порядка 540 тыс. кв. м: 77% — в Петербурге, 23% — в пригороде»,— уточняет она.

Андрей Кириллов, представитель застройщика «Мегалит — Охта Групп», говорит, что январь на рынке недвижимости относится к низкому сезону и 2021 год не стал исключением. «Мы зафиксировали снижение активности покупателей на 30% в сравнении с декабрем 2020 года. Но в процентном соотношении показатели уровня спроса аналогичны показателям прошлого января,— подчеркивает он.

Мария Кузнецова