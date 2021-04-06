«Валенсию» вернули, но осадок остался

Новый громкий скандал в европейском футболе, связанный с расизмом, случился в матче испанского чемпионата, в котором «Кадис» принимал «Валенсию». В первом тайме гости покинули поле, причиной демарша назвав грубое оскорбление расистского характера в адрес своего игрока Муктара Дьякаби. Вернуться же на поле после долгой паузы, как утверждают представители «Валенсии», их заставила лишь угроза дисквалификации и потери очков. Международный футбольный профсоюз FIFPro, комментируя происшедшее, указал на несовершенство антидискриминационного регламента, «защищающего скорее матчи», нежели их участников.

Самый заметный пока инцидент в этом году в европейском футболе произошел примерно через полчаса после начала матча между «Кадисом» и «Валенсией» при счете 1:1. На поле возникла перепалка между автором гола хозяев Хуаном Калой и игроком валенсийцев Муктаром Дьякаби после столкновения в борьбе за мяч. Партнеры растащили соперников, а рефери Давид Хименес показал зачинщику Дьякаби желтую карточку. Однако у конфликта было неожиданное продолжение. Посовещавшись с Муктаром Дьякаби, футболисты «Валенсии» подошли к Хименесу, о чем-то поговорили с ним, а потом покинули поле, отправившись в раздевалку.

Причиной демарша они назвали оскорбление расистского характера в адрес Дьякаби от Калы. Капитан «Валенсии» Хосе Гайя в интервью Movistar охарактеризовал его как «очень грубое», однако отказался повторить.

В раздевалке валенсийцы пробыли около 20 минут, после чего вернулись на поле уже без Муктара Дьякаби, который, по словам одноклубников, находился в таком психологическом состоянии, которое исключало участие в матче.

Хуан Кала остаток первого тайма доиграл, но в перерыве тоже был заменен.

«Валенсия», комментируя решение о возвращении на поле, уверяла, что оно было принято «под угрозой наказания» со стороны рефери. Хосе Гайя уточнил, что сами игроки были готовы угрозой пренебречь, но возобновить игру их попросил сам Муктар Дьякаби. «Валенсия» в итоге потерпела поражение, пропустив решающий гол на последних минутах.

Фото: EPA-EFE / ROMAN RIOS / Vostock Photo

После матча клубы обменялись заявлениями. «Валенсия» призвала расследовать инцидент, пообещав «полную поддержку» Дьякаби.

«Кадис» продекларировал неприятие «любых форм расизма и ксенофобии», добавив, что «кто бы ни совершил подобное нарушение, он должен быть наказан».

При этом его тренер Альваро Сервера, ссылаясь на беседу с Калой, настаивал, что тот не прибегал к оскорбительным словам.

Скандал быстро вышел за пределы Испании. На него оперативно отреагировал международный футбольный профсоюз. Он также дал понять, что ждет тщательного расследования ЧП, но акцентировал внимание все-таки на несовершенстве антидискриминационного регламента. По мнению FIFPro, развитие событий во время матча «Кадиса» с «Валенсией» доказало, что приоритетом в нем является «защита матчей», а не людей, пострадавших из-за дискриминационных действий. Профсоюз отнес к недостаткам существующей процедуры противодействия расизму и тот факт, что «давление», оказанное на «проявивших коллективную солидарность» валенсийцев, заставило их возобновить игру.

Расизм уже несколько лет является серьезной проблемой в европейском футболе, которую не решает ни формальное ужесточение санкций со стороны международных и внутренних структур, ни попытки усовершенствовать протоколы противодействия ей. При этом в основном проблема сводится к оскорблениям игроков болельщиками — «вживую», с трибун стадионов, или через социальные сети.

Ситуации, когда в инциденты вовлечены непосредственно участники матча, крайне редки.

Предыдущий громкий кейс, однако, довольно свежий. В декабре прошлого года матч заключительного тура Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ принимал турецкий «Истанбул Башакшехир», был прерван из-за беспрецедентного поступка. Обе команды согласились не возвращаться на поле, после того как румынский судья Себастьян Кольцеску назвал одного из тренеров стамбульского клуба Пьера Вебо negru, то есть «черным» на родном для арбитра языке. Встречу доиграли на следующий день.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) провел расследование инцидента, закончившееся лишь в марте. Однако по его итогам Себастьяну Кольцеску удалось избежать самых жестких санкций, отделавшись отстранением от обслуживания матчей до конца сезона, поскольку UEFA переквалифицировал его поведение с расистского на просто «неподобающее».

Алексей Доспехов