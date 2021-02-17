Футбольный расизм осваивает интернет

Расизм остается одной из наиболее острых и актуальных проблем для английского футбола. В связи с многочисленными оскорблениями темнокожих игроков, которые были опубликованы пользователями Facebook и Twitter, сразу несколько ключевых футбольных организаций — Английская премьер-лига (АПЛ), Футбольная ассоциация Англии (FA), Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) — обратились к главам этих социальных сетей с коллективным письмом. В нем они раскритиковали их за бездействие и призвали блокировать аккаунты за «вредные сообщения» в адрес спортсменов.

Международный профсоюз футболистов FIFPro опубликовал обращение, адресованное главам Twitter и Facebook Джеку Дорси и Марку Цукербергу. Сразу несколько ключевых футбольных организаций — Английская премьер-лига, Футбольная ассоциация Англии, а также антидискриминационное движение Kick it Out — раскритиковали их за то, что крупные платформы не борются с высказываниями расистского и оскорбительного характера в адрес игроков.

«Ваше бездействие породило в умах преступников уверенность, что они недосягаемы»,— говорится в тексте письма.

Жертвами оскорблений стали преимущественно темнокожие футболисты — игроки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, Аксель Туанзебе и Энтони Марсьяль, полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс.

Рашфорд, который подвергся серии нападок после ничьей с «Арсеналом», заявил, что несут ответственность за эту проблему непосредственно соцсети. Нападающий призвал их блокировать все профили, оставляющие негативные комментарии.

Ирландец Джеймс Макклейн, выступающий за «Сток Сити», также заявил в Instagram, что получает множество угроз в свой адрес со стороны болельщиков. «Не вынуждайте меня поджигать ваш дом и сжигать всех, кто в нем находится»,— опубликовал ирландец текст полученного им сообщения. Супруга Джеймса Макклейна Эрин Макклейн сообщила The Guardian, что игроку приходят сообщения, содержащие оскорбления, на постоянной основе в течение девяти лет. Она также рассказала, как однажды один из пользователей пообещал Макклейну взять с собой пистолет на матч.

Ранее снимок экрана с несколькими расистскими сообщениями опубликовал в Instagram игрок «Челси» Рис Джеймс. Его в социальных сетях сравнили с обезьяной, а цвет кожи назвали «грязным». После этого владелец клуба Роман Абрамович заявил, что был «потрясен расистскими оскорблениями в адрес Риса Джеймса», и пообещал направить больше средств на борьбу с расизмом.

Игроки Английской премьер-лиги уже выражали протест, направленный против бездействия со стороны руководства социальных сетей, весной 2019 года. Акция подразумевала бойкотирование со стороны футболистов всех соцсетей на 24 часа. В ней приняли участие десятки игроков, в том числе защитник «Тоттенхема» Дэнни Роуз, игравший тогда за «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, капитан «Лестера» Уэс Морган.

Екатерина Ремизова