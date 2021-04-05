Путин подписал закон о вычете НДФЛ на фитнес и спорт

Президент Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно закону, гражданам будет предоставляться вычет по НДФЛ в размере расходов на занятия спортом — своих, детей или других подопечных в возрасте до 18 лет. Госдума приняла закон 24 марта. Совет федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс 31 марта.

Вычет может быть предоставлен в пределах 120 тыс. руб. в год с учетом других социальных налоговых вычетов. В документе говорится, что перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за которые можно будет получить налоговый вычет, определит правительство. Проработать налоговый вычет за расходы россиян на спорт господин Путин поручил летом 2018 года.

В январе Ассоциация операторов фитнес-индустрии попросила ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают сотрудникам занятия фитнесом.

Об инициативе читайте в публикации “Ъ” «В фитнес-клуб за налоговым вычетом».