Для работодателей предлагают ввести налоговый вычет за оплату фитнеса сотрудников

Ассоциация операторов фитнес-индустрии попросила ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают сотрудникам занятия фитнесом. Обращение было направлено президенту России Владимиру Путину.

«Мы уверены, что вовлечь население в ведение здорового образа жизни можно в том числе и через работодателей, сделав спорт частью корпоративной культуры компаний. Не все предприятия обладают достаточной технической базой и человеческими ресурсами, чтобы организовать тренировочный процесс самостоятельно, а между тем занимающиеся спортом сотрудники реже болеют и работают более продуктивно»,— говорится в письме (цитата по ТАСС).

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о социальном налоговом вычете по налогу за траты на физкультурно-оздоровительные услуги. Вычет будет производиться в размере фактических расходов, но не более 120 тыс. руб. в год вместе с другими социальными налоговыми вычетами. Максимальная выплата с учетом ставки 13% составит 15,6 тыс. руб. в год. Документ был принят в первом чтении.

Подробности — в материале “Ъ” «В фитнес-клуб за налоговым вычетом».