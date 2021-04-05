Twitter и Роскомнадзором ищут точки соприкосновения

Twitter заявил, что провел с Роскомнадзором конструктивный диалог об удалении соцсетью нелегального контента. Руководство сервиса микроблогов заявило, что обсудило с российскими властями способы более оперативного реагирования на публикации, нарушающие принципы и правила площадки. На этом фоне Роскомнадзор отложил блокировку Twitter, но пока продолжит его замедлять. Ведомство дало соцсети дополнительное время на удаление запрещенного контента до 15 мая. Почему Twitter решил сотрудничать с властями? И есть ли у него шансы избежать блокировки? Разбирался Иван Якунин.



Изначально яблоком раздора между Twitter и Роскомнадзором стали 3 тыс. публикаций в русскоязычном сегменте сервиса микроблогов. Тогда власти заявили, что вот уже три года не могут добиться удаления постов с призывами детей к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. В итоге траффик социальной сети замедлили и заявили: если Twitter не начнет сотрудничать, в середине апреля его заблокируют полностью.

Однако теперь Роскомнадзор решил дать площадке дополнительный месяц на удаление контента. Почему? В ведомстве заявили, что Twitter начал сотрудничать активнее и уже удалил почти 2 тыс. спорных публикаций. Кроме того, из 650 новых ссылок, которые власти потребовали удалить за последнее время, соцсеть не успела ликвидировать только 70. Впрочем, интернет-эксперт Антон Меркуров сомневается, что какие-то реальные изменения действительно произошли: «Все выполняют формальности. Twitter сделал вид, что отчитался, Роскомнадзор сделал вид, что все окей. Власти Российской Федерации не могут публично признать, что они бессильны. Из-за этого они должны придумывать вещи, которые, с одной стороны, помогут им сохранить лицо, с другой — продемонстрируют, что они выполняют российское законодательство».

Впрочем, об определенных подвижках в переговорах сообщили и в Twitter. Там заявили, что провели с российскими властями «конструктивный диалог» о совместной работе по реагированию на удаление незаконного контента. Но вряд ли обсуждение что-то принципиально изменит, рассуждает IT-специалист Филипп Кулин: «У Twitter есть свои правила, которые как ни странно совпадают с некоторыми правилами блокировки нашей законодательной системы. Наркотики, распространение порнографии, еще что-то запрещено в Twitter, и они, может быть, стали лучше взаимодействовать, воспринимать письма Роскомнадзора, договорились о каком-то прямом канале связи.

Соцсеть просто удаляет то, что нарушает правила компании — и, возможно, это даже позитивный момент.

Единственное — я не уверен, что это как-то окажет влияние на результат. Я думаю, ни о чем они, конечно, не договорились».

В самом ведомстве заявили, что перенос блокировки не отменяет других ограничительных мер, и пока замедление социальной сети продолжится. С 10 марта, по данным ведомства, трафик сервиса снижен на всех смартфонах и планшетах в России, а также на половине стационарных устройств. Впрочем, вряд ли эти меры окажут мотивирующий эффект на социальную сеть, ведь данных о том, что площадка действительно работает хуже, нет, продолжает IT-специалист Филипп Кулин: «Какое-то активное замедление есть, но это никак не влияет на сам Twitter и на его использование. По нашим данным, сейчас другие сервисы никак не страдают, это прекратилось».

Есть у российских властей и еще одна претензия — 1 апреля суд оштрафовал Twitter почти на 9 млн руб. за отказ удалять посты, якобы призывающие несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях протеста. В 2019-м Twitter оплатил штраф в 3 тыс. руб. за отказ локализировать данные российских пользователей. Однако в этот раз социальная сеть вряд ли пойдет навстречу, отмечает управляющий партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян: «Никакого механизма исполнения этих штрафов не существует, потому что у компании нет ни активов, ни счетов, ни офиса в России. И между Россией и США не существует двустороннего соглашения о взаимопомощи по административным делам. Роскомнадзор может надеяться только на то, что Twitter добровольно заплатит эти штрафы. Очень сомнительно, что компания пойдет на это, потому что тем самым создастся прецедент, и Роскомнадзор будет применять новые и новые санкции».

Но тогда возникает вопрос: готов ли Роскомнадзор полностью заблокировать Twitter, если к середине мая площадка так и не исполнит все требования властей? Саркис Дарбинян из компании Digital Rights Center уверен, что такой исход вполне возможен: «У нас вступил силу закон о "суверенном интернете", был создан новый механизм блокировки единого центра. Но даже если Роскомнадзор решит полностью ограничить работу Twitter, я думаю, это никак не повлияет ни на аудиторию сервиса, которая прекрасно умеет пользоваться VPN, ни на сам Twitter, которому легче отказаться от этого рынка и уйти в цифровой андеграунд, чем пренебрегать собственными принципами».

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Впрочем, собеседники “Ъ FM” предполагают, что причина переноса блокировки может быть и не связана с возросшей лояльностью Twitter. По их мнению, ведомство могло изменить дату, чтобы не вызывать негативных ассоциаций в публичном поле, ведь именно в середине апреля несколько лет назад власти начали блокировать другую площадку — мессенджер Telegram.

Ульяна Миненкова