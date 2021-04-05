05 апреля, понедельник
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Фото: Dado Ruvic/Illustration / Reuters

Роскомнадзор решил пока не блокировать Twitter

Роскомнадзор предоставил социальной сети Twitter дополнительное время на удаление запрещенного контента, сообщается на сайте надзорного ведомства. Меры по замедлению трафика продлены до 15 мая. Руководство Роскомнадзора и Twitter 1 апреля провели видеоконференцию по инициативе соцсети.

«С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая. Тем самым компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны»,— говорится в сообщении.

Роскомнадзор отмечает, что после замедления трафика Twitter соцсеть удалила «около 1,9 тыс. из 3.1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента». Скорость удаления запрещенных материалов увеличилась, однако все еще не соответствует нормам российского законодательства, отмечает ведомство. Согласно законам РФ, такой контент должен удаляться за сутки, сейчас Twitter в среднем требуется на это 81 час.

Роскомнадзор намерен и дальше взаимодействовать с администрацией Twitter для удаления запрещенного контента: «Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России».

10 марта Роскомнадзор объявил о начале замедления работы Twitter. Причиной стали публикации с запрещенной информацией, которые соцсеть не удалила по требованию ведомства. Позже Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой в течение месяца, если публикации не будут удалены. Роскомнадзор не исключил замедления или блокировки других соцсетей, в том числе Facebook, Instagram и YouTube.

2 апреля суд в Москве оштрафовал Twitter за неудаление призывов к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Соцсеть была оштрафована за неудаление сообщений о январских акциях в поддержку политика Алексея Навального на основании составленных Роскомнадзором протоколов по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Всего социальная сеть получила три штрафа — 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн руб. (в сумме 8,9 млн руб.). Также аналогичные протоколы Роскомнадзор составил в отношении Facebook, Google, TikTok и Telegram. Решения по ним еще не приняты.

О стратегии ведомства в отношении соцсетей — в материале “Ъ” «Замедляй и властвуй».

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