«В преддверии активного политсезона Роскомнадзор будет реагировать жестче»

Роскомнадзор предъявил ультиматум Twitter. У него есть месяц на удаление запрещенной информации, иначе соцсеть в России заблокируют. Власти утверждают, что Twitter с 2017 года не удаляет противоправный контент. За это Роскомнадзор на прошлой неделе попытался замедлить Twitter, одновременно «упали» государственные сайты, в том числе самого Роскомнадзора. Об итогах предыдущего давления на Twitter в эфире “Ъ FM” рассказал обозреватель Михаил Гуревич.

— Как можно оценить итоги предыдущего давления на Twitter? Насколько властям удалось затормозить работу соцсети?

— Само замедление — это неизмеряемый процесс, то есть у кого-то соцсеть стала работать медленнее, у кого-то нет, кто-то стал активнее пользоваться всякого рода системами обхода блокировок и не почувствовал изменений, а большинство из 690 тыс. активных пользователей Twitter (а это в первую очередь текстовая платформа, на которой обмениваются короткими — до 140 символов — сообщениями, и, соответственно, на это никаких ограничений нет) большой разницы не почувствовало — просто картинки подгружались медленнее. Но туда люди заходят не из-за фотографий и не их они там читают. Ссылки на какие-то мультимедийные расширения, то есть на видео или на картинки можно использовать на сторонних ресурсах, в общем, ко всему пользователи привыкают, в том числе и к подобного рода развлечениям Роскомнадзора.

— Почему Федеральная служба по надзору спустя неделю объявил о новых санкциях? Получается, что прозвучавшие ранее заявления не сработали?

— Во-первых, это была такая проба пера. Памятуя об истории с Telegram, наши чиновники решили не начинать с полноценного решения, а прибегли к половинчатому, которое, к слову, достаточно спорное с точки зрения законодательства. Не очень понятно, что такое «замедлить», на какой процент можно это сделать, какие есть штрафы к провайдерам, которые затормозят недостаточно или вообще не станут этого делать.

Но это было бета-тестирование, неизвестно, насколько за год, минувший с окончания борьбы с Telegram, система изменилась и, соответственно, готова к блокировке, а главное — какая будет реакция самой социальной платформы.

Напомню, что представители Роскомнадзора даже призывали в какой-то момент Twitter подать на них в суд, чтобы вызвать хоть какую-то ответную реакцию и отчитаться о том, что диалог налажен, и компания вслед за Facebook и Google все-таки общается с Федеральной службой по надзору.

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Но на данный момент этого не произошло, представители Twitter отнекиваются какими-то общими заявлениями о борьбе за свободу слова, о том, что в России, как всегда, зажимают процесс общественной дискуссии, но никаких шагов навстречу не предпринимается. И если это не произойдет, то понятно дело, что в преддверии активного политического сезона, связанного с выборами в Государственную думу, конечно, Роскомнадзор будет реагировать жестче и попытается как минимум заблокировать эту сетку, чтобы дать другим платформам сигнал о том, что нужно работать и взаимодействовать. Хотя, глядя на сайт Роскомнадзора, я вижу сообщения о том, что, например, Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансии наркокурьера, значит, как минимум эта социальная платформа реагирует на обращения наших чиновников.

— Если все-таки Twitter не отреагирует на требования Роскомнадзора, получится ли у ведомства заблокировать работу соцсети в России? И не приведет ли это к очередному коллапсу в IT-инфраструктуре страны?

— Это, безусловно, приведет к краткосрочному коллапсу, уже есть статистическая выборка, которая указывает на такое развитие событий. Однако, касаясь перспектив блокировки, я бы дал больше шансов чиновникам Роскомнадзора, причина банальная — у Дурова был свой мотив сражаться с российским государством. Блокировка не сработала не только потому что в России не до конца это возможно реализовать, но и по причине активного противодействия со стороны Telegram.

Все-таки Twitter не так много надежд возлагает на российский рынок, у него нет такого количества возможных инструментов противодействия блокировкам, они не создавали ничего подобного.

Поэтому помешать работе соцсети, с одной стороны, будет проще, а с другой — Twitter создан на основе открытого API, то есть контент этой социальной платформы легко переносится с тысячи разнообразных приложений и читается оттуда. И как наши чиновники будут сражаться со всем этим многообразием платформ, через которые можно получать и публиковать информацию в Twitter, я, честно говоря, не представляю. Подозреваю, что основной сайт и, возможно, приложение будут испытывать определенные сложности, но появится масса альтернатив, и те, кто захотят продолжить пользоваться этой платформой, смогут это делать без заметных для себя усилий.

Беседовал Сергей Соболев